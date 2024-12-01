Дніпропетровщина: зросла кількість поранених внаслідок суботньої атаки
Неділя, 1 грудня 2024, 08:28
До 24 постраждалих зросла кількість постраждалих після російської атаки на Дніпровський район Дніпропетровщини 30 листопада.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: Відомо, що у лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким.
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Кількість загиблих залишається чотири людини.
Також, за даними ОВА, уночі агресор з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду на Нікопольщині. Наслідки невідомі.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару в селищі Царичанка на Дніпропетровщині загинули 4 людей, 21 особа постраждала.
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