Дніпропетровщина: зросла кількість поранених внаслідок суботньої атаки

До 24 постраждалих зросла кількість постраждалих після російської атаки на Дніпровський район Дніпропетровщини 30 листопада.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Відомо, що у лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким.

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Кількість загиблих залишається чотири людини.

Також, за даними ОВА, уночі агресор з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду на Нікопольщині. Наслідки невідомі.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару в селищі Царичанка на Дніпропетровщині загинули 4 людей, 21 особа постраждала.