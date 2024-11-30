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Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: 4 загиблих, понад 20 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 30 листопада 2024, 20:16
Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: 4 загиблих, понад 20 поранених
Царичанка, deepstatemap

Внаслідок російського ракетного удару у суботу ввечері в селищі Царичанка на Дніпропетровщині загинули 4 людей, 21 особа постраждала. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Повітряні сили ЗСУ, президент Володимир Зеленський у зверненні

Пряма мова Лисака: "Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, є й постраждалі".

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Деталі: О 17:26 Повітряні сили повідомляли про ракету курсом на Дніпро. ЗМІ писали, що в обласному центрі було чутно вибух.

Оновлено: О 19:33 Лисак повідомив, що у Дніпровському районі троє людей загинули, 19 – постраждали.

Серед поранених, за інформацією на цей час, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізовані й решта постраждалих. Шестеро з них перебувають у важкому стані.

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О 19:50 Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до 21, з них 8 людей перебувають у важкому стані. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в селищі Царичанка на Дніпропетровщині внаслідок ракетного удару РФ загинули чотири людини.

Пряма мова Зеленського: "Зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка.

На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття".

Дніпроракетний удар
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