У Британії проаналізували просування Росії після окупації Вугледара

Розвідка Великої Британії проаналізувала наступ російської армії на місто Велика Новосілка у Донецькій області після того, як Україна втратила сусідній Вугледар у жовтні.

Джерело: огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка Великої Британії розповіла, що у Донецькій області російські війська стрімко просунулися до східного флангу Великої Новосілки.

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Британці зазначили, що Велика Новосілка стала вразливою до російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року.

Це уможливило посилення російського просування в менш захищених районах на заході Донецької області, акцентували в огляді.

Також у розвідці додали, що російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.

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Зазначимо, 2 жовтня українські підрозділи вивели з Вугледара Донецької області, щоб зберегти особовий склад, військову техніку й зайняти положення для подальших боїв.

21 жовтня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про важку ситуацію на полі бою в Україні, вказавши, що лінія фронту зараз "найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення" в лютому 2022 року.

Нещодавно розвідка Великої Британії назвала масоване використання безпілотних літальних апаратів ключовою подією, яка змінила характер війни РФ проти України.