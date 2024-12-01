Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

У Британії проаналізували просування Росії після окупації Вугледара

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 1 грудня 2024, 14:56
У Британії проаналізували просування Росії після окупації Вугледара
deepstatemap

Розвідка Великої Британії проаналізувала наступ російської армії на місто Велика Новосілка у Донецькій області після того, як Україна втратила сусідній Вугледар у жовтні.

Джерело: огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка Великої Британії розповіла, що у Донецькій області російські війська стрімко просунулися до східного флангу Великої Новосілки. 

Реклама:

Британці зазначили, що Велика Новосілка стала вразливою до російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року. 

Це уможливило посилення російського просування в менш захищених районах на заході Донецької області, акцентували в огляді.

Також у розвідці додали, що російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.

РЕКЛАМА:

Зазначимо, 2 жовтня українські підрозділи вивели з Вугледара Донецької області, щоб зберегти особовий склад, військову техніку й зайняти положення для подальших боїв.

21 жовтня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про важку ситуацію на полі бою в Україні, вказавши, що лінія фронту зараз "найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення" в лютому 2022 року.

Нещодавно розвідка Великої Британії назвала масоване використання безпілотних літальних апаратів ключовою подією, яка змінила характер війни РФ проти України.

Донецька областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: президент Сирії Асад, імовірно, покинув Дамаск

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на майже мільярд доларів

Скандального в.о. директора Центру страткомунікацій при Мінкульті звільнили

Сирійські повстанці просуваються, у США допускають падіння режиму Асада за кілька днів – ЗМІ

SpaceX на замовлення Пентагону розширить Україні доступ до мілітаризованого варіанту Starlink

В. о. мера Чернігова подав у відставку, заявивши, що місто "взяли в заручники"

Усі новини...
Армія РФ скинула вибухівку на маршрутку в Херсоні: троє загиблих
Десятки дронів атакували РФ цієї ночі
"Шахед" влучив у приватний будинок на Чернігівщині
"Раніше за таке вішали": Медведєв погрожує президентці Грузії та мітингувальникам
Останні новини
04:26
Сили безпілотних систем показали знищення російського ЗРК "Тор М-2"
04:01
Марусяк залишився без очок у першому старті Кубку світу зі стрибків з трампліна у Віслі
03:39
ISW: Росія не припинить наступ на Покровськ, попри рекордні втрати
02:50
оновлюєтьсяРосіяни запустили ударні БпЛА з різних напрямків
02:17
Фото, відеоУ Парижі за участі світових лідерів урочисто відкрили відновлений Собор Нотр-Дам
01:56
Формула-1Маленький гавкаючий тер'єр: керівник Mercedes різко висловився про колегу з Red Bull
01:24
Оновлено, відеоСирійські повстанці заявили про повне звільнення міста Хомс
00:59
CNN: президент Сирії Асад, імовірно, покинув Дамаск
00:06
На фронті сталося 182 боєзіткнення, росіяни здійснили 3 тисячі обстрілів – Генштаб
00:03
велоспортСловенець Тадей Погачар став володарем "Золотого велосипеда"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: