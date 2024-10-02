Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські підрозділи вивели з Вугледара через загрозу оточення – ОСУВ "Хортиця"

Анастасія ПроцСереда, 2 жовтня 2024, 12:51
Українські підрозділи вивели з Вугледара через загрозу оточення – ОСУВ Хортиця
СКРИНШОТ - DEEPSTATE

Українські підрозділи вивели з Вугледара Донецької області, щоб зберегти особовий склад, військову техніку й зайняти положення для подальших боїв.

Джерело: Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця"

Деталі: Повідомляється, що армія РФ зазнала численних втрат через тривалі бої, але не полишила спроб захопити місто. Окупанти спрямували до Вугледару резерви, щоб виснажити оборону підрозділів Збройних Сил України фланговими ударами. У результаті чого виникла загроза оточення міста.

Реклама:

Дослівно: "Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій".

Передісторія:

  • 2 жовтня Генеральний штаб виключив зі зведення бої за Вугледар.
  • 1 жовтня проєкт Deepstate повідомив, що російська армія окупувала місто Вугледар на Донеччині.
  • 1 жовтня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у Вугледарі йдуть бої в межах міста, у населеному пункті перебувають ще 107 мешканців.
  • За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), окупація Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки місто не є особливо важливим логістичним вузлом.

Донецька областьвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів на саміт до Хорватії

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада зупинила мобілізацію обмежено придатних до 25 років

фотоДБР знайшло у депутатки на Хмельниччині понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів

Приватбанк обрав нового голову правління

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

Усі новини...
Умєров: У наступному, або до кінця цього року, ви почуєте про велику українську ракетну програму
Зґвалтування, побиття, електрошок: ООН фіксує, що Росія катує українських полонених на всіх етапах полону
У ЗСУ спростували інформацію росіян про удар ОДАБ-9000 по Вовчанську
ГУР: У Бердянську вибухнув автомобіль із суддею-зрадником
Останні новини
13:32
Україні бракує грошей на виробництво дронів: можуть відкрити їх експорт – FT
13:25
Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025 з пляжного футболу
13:17
"Цемін Україна" виграв аукціон з приватизації ОГХК: її хотів продати Сенниченко ще у 2021 році
13:09
Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги
13:07
Через атаку російського безпілотника у Херсоні загинув літній чоловік
13:07
Конституційний суд Грузії не став призупиняти сумнозвісний закон про "іноагентів"
13:02
Зеленський прилетів на саміт до Хорватії
12:55
Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії
12:54
Зеленський може пом’якшити позицію щодо плану завершення війни – Bloomberg
12:53
Законопроєкт про підвищення податків не відповідає Конституції – юридичне управління Ради
Усі новини...
Реклама:
Реклама: