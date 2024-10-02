Українські підрозділи вивели з Вугледара через загрозу оточення – ОСУВ "Хортиця"
Середа, 2 жовтня 2024, 12:51
Українські підрозділи вивели з Вугледара Донецької області, щоб зберегти особовий склад, військову техніку й зайняти положення для подальших боїв.
Джерело: Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця"
Деталі: Повідомляється, що армія РФ зазнала численних втрат через тривалі бої, але не полишила спроб захопити місто. Окупанти спрямували до Вугледару резерви, щоб виснажити оборону підрозділів Збройних Сил України фланговими ударами. У результаті чого виникла загроза оточення міста.
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Дослівно: "Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій".
Передісторія:
- 2 жовтня Генеральний штаб виключив зі зведення бої за Вугледар.
- 1 жовтня проєкт Deepstate повідомив, що російська армія окупувала місто Вугледар на Донеччині.
- 1 жовтня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у Вугледарі йдуть бої в межах міста, у населеному пункті перебувають ще 107 мешканців.
- За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), окупація Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки місто не є особливо важливим логістичним вузлом.