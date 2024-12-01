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Російські та сирійські літаки посилили бомбардування у Сирії – Reuters

Катерина ТищенкоНеділя, 1 грудня 2024, 21:20
Російські та сирійські літаки посилили бомбардування у Сирії – Reuters
Російські літаки вдарили по університетській лікарні в Алеппо 1 грудня, фото Anadolu via Getty Images

Російські та сирійські літаки у неділю посилили бомбардування утримуваного повстанцями північного заходу Сирії.

Джерело: британська агенція Reuters, російське пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: Як пише Reuters із посиланням на військові джерела, російські та сирійські літаки завдали удару по утримуваному повстанцями місту Ідліб на півночі Сирії в неділю.

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Мешканці повідомили, що один з ударів у неділю припав на багатолюдний житловий район у центрі Ідлібу, найбільшого міста в повстанському анклаві поблизу турецького кордону, де близько чотирьох мільйонів людей живуть в імпровізованих наметах і житлових будинках.

За даними рятувальників, щонайменше семеро людей загинули і десятки отримали поранення. Сирійська армія і її союзник Росія заявляють, що вони націлені на укриття повстанських груп і заперечують напади на цивільне населення.

У суботу російські та сирійські літаки бомбардували інші міста в провінції Ідліб, які повністю перейшли під контроль повстанців.

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У неділю сирійська армія заявила, що відвоювала кілька міст, які були захоплені повстанцями останніми днями.

Водночас повстанці заявили в неділю, що просунулися далі на південь від Алеппо і захопили місто Хансір, намагаючись перерізати головний шлях постачання армії до Алеппо. Повстанські джерела повідомили, що вони також захопили маєток шейха Наджара, одну з головних промислових зон країни.

Разом з тим, російське агентство РИА Новости з посиланням на "Центр з примирення ворогуючих сторін у Сирії" повідомило, що армія Сирії за сприяння ПКС Росії відбиває так звану "терористичну агресію" в провінціях Ідліб, Хама та Алеппо, за минулу добу нібито знищено щонайменше 320 повстанців і 63 одиниці техніки.

Зазначається, що було завдано ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення повстанців і техніки, складах боєприпасів і озброєння, позиціях РСЗВ і артилерії, пунктах управління.

Передісторія: 

  • Сирійська влада оголосила 30 листопада про "тимчасове виведення військ" із міста Алеппо на північному заході країни для підготовки контрнаступу проти повстанців.
  • Джерела Reuters повідомляли, що сирійська армія отримала наказ про "безпечне виведення військ" з основних районів Алеппо, в які увійшли повстанці.
  • За словами джерел, Росія пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям, і нова техніка почне прибувати протягом наступних 72 годин.

СиріяРосія
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