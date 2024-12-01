У Тбілісі тривають протести: ЗМІ повідомляють про затримання
Акції протесту в неділю ввечері тривають біля парламенту Грузії в Тбілісі та суспільного мовника країни, силовики використовують водомети, протестувальники кидають у силовиків каміння та піротехніку.
Джерело: грузинська служба Радіо Свобода "Эхо Кавказа"
Деталі: З 17-ї години біля будівлі Суспільного мовника Грузії знову проходила акція протесту. Учасники вимагали, зокрема, відставки керівництва мовника.
На акції озвучили вимогу надати ефір Суспільного мовника президенту Грузії Саломе Зурабішвілі та лідерам чотирьох опозиційних партій, які не визнають результатів парламентських виборів.
Учасники акції біля Суспільного мовника Грузії перекривали проспект Костава.
Пізніше у пресслужбі президента Грузії повідомили, що вона дасть інтерв'ю Суспільному мовнику у вівторок або в середу.
Глава Департаменту патрульної поліції МВС Грузії Важа Сірадзе заявив про насильницькі дії з боку активних демонстрантів.
Біля будівлі парламенту Грузії демонстранти використовували проти силовиків піротехніку та каміння.
Водночас силовики, як і в суботу, використовували водомети.
Оновлено: Вночі "Эхо Кавказа" повідомило, що масові протести і сутички демонстрантів із силовиками тривають уже четвертий день, за цей час було затримано щонайменше 200 осіб.
Також видання опублікувало відео затримання демонстарнтів у Тбілісі.
Передісторія:
- У суботу, 30 листопада, в Грузії поновились протести проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу. Протести проходять на кількох локаціях у Тбілісі, зокрема поблизу грузинського парламенту та біля будівлі "Першого каналу Грузії".
- Крім Тбілісі, акції протесту відбуваються в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві – також демонстрації заплановано у Кварелі та Гурджаані.
- Президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.
- У суботу ввечері в Тбілісі відбулися сутички між демонстрантами й поліцією. За даними місцевих ЗМІ, протестувальники обстрілювали спецназ петардами, у відповідь поліція застосувала водомети.