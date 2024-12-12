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У нижній палаті Сейму Польщі не виключають участі своїх військ у миротворчій місії в Україні

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 12 грудня 2024, 12:12

Маршалок нижньої палати польського парламенту, кандидат у президенти країни від партії "Польща 2050" Шимон Головня не виключив участі польських військ у миротворчій місії в Україні, але це має бути під егідою і в межах структури НАТО.

Джерело: Rzeczpospolita, "Європейська правда"

Деталі: Як передає газета, Головня сказав не виключив участі польських військ у миротворчій місії в Україні, коментуючи ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона щодо розгортання миротворців в Україні.

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Маршалок Сейму зазначив, що "якийсь план (щодо місії в Україні – ред.) починає зʼявлятися на обрії". Проте він застеріг, що ще далеко до узгодження.

"З польської перспективи, наша участь у різного роду військових заходах в Україні могла б відбуватися лише під егідою НАТО та в межах структур Альянсу", – акцентував Головня.

Зазначимо, Rzeczpospolita раніше повідомила, що Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.

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За інформацією видання, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.

Ймовірно, Макрон говорив про це з обраним президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським минулої суботи в Парижі.

Журналісти припускають, що саме це обговорювалося і на його зустрічі тет-а-тет з прем’єром Британії Кіром Стармером в середині листопада, а потім – на зустрічі з представниками країн Північної Європи, Балтії і Польщі 27 листопада.

Перед цим про запланований візит Макрона повідомили й інші польські ЗМІ, зазначивши, що він повʼязаний із переговорами з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними.

ПольщамиротворціУкраїна
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