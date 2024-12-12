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Ідею розгортання миротворців в Україні обговорюють 5-8 держав, але конкретики поки немає – ЗМІ

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Четвер, 12 грудня 2024, 15:51
Ідею розгортання миротворців в Україні обговорюють 5-8 держав, але конкретики поки немає – ЗМІ

У Європі немає консенсусу щодо відправлення військ в Україну як гарантів потенційної мирної угоди з Росією, проте потенційно розглядають ідею з формування коаліції з 5-8 держав для цієї мети.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Одним із питань порядку денного переговорів президента Франції Емманюеля Макрона з керівництвом Польщі у четвер є ідея відправлення європейських військ в Україну за умови припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією.

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Франція і Велика Британія вже обговорювали минулого місяця перспективу введення європейських військ в Україну, також подібні переговори велися між Україною, країнами Балтії та Скандинавії, розповіли п'ять європейських дипломатів.

"Серед європейських країн немає консенсусу, тому ідея полягає в тому, щоб створити коаліцію з 5-8 європейських країн, які не залежать від НАТО, а залежать від двосторонньої угоди з Україною і дуже рішуче налаштовані діяти", – сказало джерело, знайоме з цими думками.

Конкретних пропозицій поки що немає, і дипломати кажуть, що Польща на цьому етапі не була серед тих, хто розглядався як така, що може відправити війська.

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Макрон вперше запропонував цю ідею в лютому, але вона була відкинута Німеччиною.

Потім були висунуті плани відправити небойові війська для проведення тренувань, операцій з розмінування або навіть прикордонного контролю, але вони так і не були реалізовані.

Одним з варіантів у короткостроковій перспективі є перегляд цієї ідеї, кажуть два дипломати.

"Чи є у нас інший вибір? Я не думаю, що існує якийсь правдоподібний сценарій, де немає активної участі Європи в реалізації гарантій безпеки і сек'юритизації Європи в цілому", – сказав європейський високопосадовець про перспективу відправки військ.

Коли війна закінчиться, Європа все ще стоятиме перед загрозою з боку Росії, "тому нам доведеться взяти на себе частину військового тягаря" для забезпечення безпеки України, додав посадовець.

Міністри фінансів і закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі також зустрінуться в четвер у Варшаві та Берліні, всього за кілька тижнів до того, як Польща перейме головування в ЄС від Угорщини.

Туск після переговорів з Макроном заявив, що наразі Польща не планує дій щодо розгортання своїх військових в Україні.

миротворціЄСУкраїнаНАТО
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