Росія вбила та поранила вісьмох жителів Херсонщини

Протягом 13 грудня у Херсонській області через російські атаки загинули двоє цивільних та поранені ще шестеро.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними влади, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили кілька приватних автомобілів.

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Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Велетенське, Томина Балка, Токарівка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Ольгівка, Томарине, Саблуківка, Червоний Маяк, Зміївка, Монастирське, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон.