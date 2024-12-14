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Росія вбила та поранила вісьмох жителів Херсонщини

Роман ПетренкоСубота, 14 грудня 2024, 08:29
Росія вбила та поранила вісьмох жителів Херсонщини
фотО: getty images

Протягом 13 грудня у Херсонській області через російські атаки загинули двоє цивільних та поранені ще шестеро.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними влади, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили кілька приватних автомобілів.

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Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Велетенське, Томина Балка, Токарівка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Ольгівка, Томарине, Саблуківка, Червоний Маяк, Зміївка, Монастирське, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон.

Херсонська область
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