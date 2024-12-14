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У парламенті Грузії починаються "вибори президента", під стінами протест

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 14 грудня 2024, 08:42
У парламенті Грузії починаються вибори президента, під стінами протест
фото: эхо кавказа

У парламенті Грузії починають процедуру президентських виборів, вперше через Колегію виборників, які чинна президентка та опозиція не вважають легітимними.

Джерело: "Ехо Кавказу", "Європейська правда"

Деталі: У будівлі парламенту починають процес президентських виборів, які вперше проходять не прямим народним голосуванням, а через колегію виборників. Єдиним висунутим кандидатом є кандидат антизахідних поглядів, ексфутболіст Міхаїл Кавелашвілі, який є представником формально окремої від "Грузинської мрії" партії "Сила народу".

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До колегії входять 150 депутатів парламенту Грузії, 21 представник Верховної ради Аджарської Автономної Республіки і 20 – Абхазької Автономної Республіки, а також 109 членів представницьких органів місцевого самоврядування (сакребуло). 

Попри те, що опозиція бойкотує роботу парламенту, формально у складі колегії вважають присутніми 61 депутата від опозиційних партій. Вони не братимуть участі в голосуванні.

Не голосуватимуть щонайменш двоє представників абхазької Ради. 

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Квоту від органів місцевого самоврядування, якою не скористалась опозиція, зайняли представники "Грузинської мрії". 

Загалом керівна партія має в колегії 211 представників, чого формально достатньо для проведення голосування та обрання президента.

Під будівлею парламенту збираються проєвропейські протестувальники. У п’ятницю в столиці пройшли численні акції протестів представників тих чи інших сфер і професій. 

Опитування компанії IPM Research показало, що антивладні протести підтримують 65% грузинського суспільства. 

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиція оголосили, що не визнаватимуть легітимність процедури. Зурабішвілі відмовляється складати президентські повноваження, а країнам Заходу та Україні доведеться визначатися, чи вважати легітимною нову владу Грузії.

Читайте едіторіал "ЄвроПравди" про те, чому Україні варто проявити лідерство і змінити політику щодо Грузії.

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