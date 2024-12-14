Росія атакувала 132 БПЛА, з них 58 збиті

У ніч на 14 грудня Росія запустила по Україні 132 ударних безпілотників, з них 58 вдалося збити, ще 72 – локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Окрім цього, ще 2 БПЛА повернулися у РФ.

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Відомо, що противник атакував із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово.

Підтверджено збиття безпілотників у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.