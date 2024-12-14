Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія атакувала 132 БПЛА, з них 58 збиті

Роман ПетренкоСубота, 14 грудня 2024, 09:05
Росія атакувала 132 БПЛА, з них 58 збиті
фото: ПС

У ніч на 14 грудня Росія запустила по Україні 132 ударних безпілотників, з них 58 вдалося збити, ще 72 – локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Окрім цього, ще 2 БПЛА повернулися у РФ.

Реклама:

Відомо, що противник атакував із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово.

Підтверджено збиття безпілотників у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Повітряні сили ЗСУППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо заявив, що Зеленський винен у "газовій кризі" Словаччини

фотоП'ять років тюрми отримав церковник УПЦ МП з Вінниччини, який поширював наративи Кремля

Шмигаль: Україна перекриє транзит російського газу 1 січня 2025 року

Вдову Скрябіна ошукали на 1,5 млн: поліція оголосила підозру директорці відомого музичного лейбла

Кібератака не вплинула на реєстри та застосунки Міноборони, але є одне обмеження

У Держспецзвʼязку не підтверджують витік інформації після кібератаки РФ – Стефанішина

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Вся Україна "червона" – злетів російський МіГ
Повітряні сили показали збиття крилатої ракети "Іглою"
Повітряні сили про масовану атаку РФ: збили 161 ворожу ціль, ефективно працювали F-16
Останні новини
17:24
США заявили про ліквідацію лідера ІДІЛ у Сирії
17:19
Найбільший НПЗ на півдні Росії зупинився після удару українських дронів
17:10
Україна і США попередньо домовились про дату візиту генерала Келлога в Київ
17:08
Фіцо заявив, що Зеленський винен у "газовій кризі" Словаччини
17:03
Центральний банк Бразилії спалив 17 мільярдів доларів резервів, щоб підняти реал
16:54
ФОТО"Вікна випали за секунду": підприємиця показала наслідки обстрілу свого дому в Києві
16:51
біатлонНайкращий виступ за 3,5 роки: Джима зупинилася за крок від медалі у спринті в Ансі
16:46
Прем'єр спрогнозував час відновлення реєстрів Мін'юсту від кібератаки РФ
16:44
фотоУ школі Загреба вчинили напад з ножем, загинула 7-річна дитина
16:37
фотоП'ять років тюрми отримав церковник УПЦ МП з Вінниччини, який поширював наративи Кремля
Усі новини...
Реклама:
Реклама: