Росіяни атакують Україну ударними БпЛА

Російські війська ввечері 15 грудня розпочали чергову атаку ударними безпілотниками по Україні.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:41 військові повідомили про "Шахед" на заході Сумщини, який рухається курсом на Чернігівщину.

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О 22:31 стало відомо про:

"Шахед" на півдні Чернігівщини – курсом на Київщину.

"Шахед" на Сумщині, який рухається на Полтавщину.

О 23:01 повідомили про "Шахед" на Сумщині – курсом на Чернігівщину.

О 23:35 військові повідомили про:

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"Шахед" на Чернігівщині – курс на захід.

ударний БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на південь.

О 00:41 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на південь.

О 01:05 військові повідомили про:

ударний БпЛА на Сумщині – курс південний.

група ударних БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на Сумщину.

Станом на 02:05:

ударний БпЛА на півдні Сумщини – курс на Полтавщину.

ударні БпЛА на Сумщині – курс південний.

група ударних БпЛА на Чернігівщині – курс на захід.

Мапа: alerts.in.ua

Станом на 03:48:

група ударних БпЛА на Чернігівщині – курс на захід.

ударний БпЛА на півдні Київщини – курс західний.

група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Полтавщину.

група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину.

група ударних БпЛА на Полтавщині – курс на південь.

Станом на 04:36:

група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину та Полтавщину.

ударний БпЛА на заході Полтавщини – курс на Черкащину.

група БпЛА на сході Полтавщині – курс на Дніпропетровщину.

група БпЛА на Дніпропетровщині – курс на Запоріжжя.

група ударних БпЛА на півночі Київщини – напрямок на Житомирщину.

ударний БпЛА на Житомирщині – напрямок південно-західний.

Мапа: alerts.in.ua

Станом на 05:10:

група ударних БпЛА на Сумщині – курс західний.

ударні БпЛА на Харківщині – курс на південь.

група БпЛА на сході Полтавщині – напрямок на та Черкащину.

група БпЛА на Дніпропетровщині – курс на Запоріжжя.

ударний БпЛА на Чернігівщині – напрямок на Київщину.

ударний БпЛА на півночі Київщини – напрямок на Житомирщину.

ударний БпЛА на Житомирщині – напрямок південно-західний.

Станом на 05:58:

ударний БпЛА на Сумщині – курс південний.

ударний БпЛА на Харківщині – курс на південно-східний.

група БпЛА на сході Полтавщині – напрямок на Черкащину.

група БпЛА на Дніпропетровщині – курс східний.

група ударних БпЛА на Черкащині – напрямок західний.

ударний БпЛА на Київщині – курс західний.

ударний БпЛА на Житомирщині – напрямок південний.

група ударних БпЛА на Хмельниччині – напрямок південний.

Станом на 06:46:

група БпЛА на Полтавщині – напрямок на та Київщину.

ударний БпЛА на сході Черкащини – напрямок західний.

ударний БпЛА на заході Черкащини – курс на Вінниччину.

ударний БпЛА на Київщині – курс західний.

БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок західний.

Мапа: alerts.in.ua

О 06:55 військові повідомили про рух ворожого БпЛА у напрямку містам Київ.