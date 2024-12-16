Росіяни атакують Україну ударними БпЛА
Понеділок, 16 грудня 2024, 06:57
Російські війська ввечері 15 грудня розпочали чергову атаку ударними безпілотниками по Україні.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 21:41 військові повідомили про "Шахед" на заході Сумщини, який рухається курсом на Чернігівщину.
Реклама:
О 22:31 стало відомо про:
- "Шахед" на півдні Чернігівщини – курсом на Київщину.
- "Шахед" на Сумщині, який рухається на Полтавщину.
О 23:01 повідомили про "Шахед" на Сумщині – курсом на Чернігівщину.
О 23:35 військові повідомили про:
РЕКЛАМА:
- "Шахед" на Чернігівщині – курс на захід.
- ударний БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на південь.
О 00:41 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на південь.
О 01:05 військові повідомили про:
- ударний БпЛА на Сумщині – курс південний.
- група ударних БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на Сумщину.
Станом на 02:05:
- ударний БпЛА на півдні Сумщини – курс на Полтавщину.
- ударні БпЛА на Сумщині – курс південний.
- група ударних БпЛА на Чернігівщині – курс на захід.
Станом на 03:48:
- група ударних БпЛА на Чернігівщині – курс на захід.
- ударний БпЛА на півдні Київщини – курс західний.
- група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Полтавщину.
- група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину.
- група ударних БпЛА на Полтавщині – курс на південь.
Станом на 04:36:
- група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину та Полтавщину.
- ударний БпЛА на заході Полтавщини – курс на Черкащину.
- група БпЛА на сході Полтавщині – курс на Дніпропетровщину.
- група БпЛА на Дніпропетровщині – курс на Запоріжжя.
- група ударних БпЛА на півночі Київщини – напрямок на Житомирщину.
- ударний БпЛА на Житомирщині – напрямок південно-західний.
Станом на 05:10:
- група ударних БпЛА на Сумщині – курс західний.
- ударні БпЛА на Харківщині – курс на південь.
- група БпЛА на сході Полтавщині – напрямок на та Черкащину.
- група БпЛА на Дніпропетровщині – курс на Запоріжжя.
- ударний БпЛА на Чернігівщині – напрямок на Київщину.
- ударний БпЛА на півночі Київщини – напрямок на Житомирщину.
- ударний БпЛА на Житомирщині – напрямок південно-західний.
Станом на 05:58:
- ударний БпЛА на Сумщині – курс південний.
- ударний БпЛА на Харківщині – курс на південно-східний.
- група БпЛА на сході Полтавщині – напрямок на Черкащину.
- група БпЛА на Дніпропетровщині – курс східний.
- група ударних БпЛА на Черкащині – напрямок західний.
- ударний БпЛА на Київщині – курс західний.
- ударний БпЛА на Житомирщині – напрямок південний.
- група ударних БпЛА на Хмельниччині – напрямок південний.
Станом на 06:46:
- група БпЛА на Полтавщині – напрямок на та Київщину.
- ударний БпЛА на сході Черкащини – напрямок західний.
- ударний БпЛА на заході Черкащини – курс на Вінниччину.
- ударний БпЛА на Київщині – курс західний.
- БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок західний.
О 06:55 військові повідомили про рух ворожого БпЛА у напрямку містам Київ.