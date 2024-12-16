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Росіяни атакують Україну ударними БпЛА

Іван Д'яконовПонеділок, 16 грудня 2024, 06:57
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА
Фото: Getty Images

Російські війська ввечері 15 грудня розпочали чергову атаку ударними безпілотниками по Україні.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:41 військові повідомили про "Шахед" на заході Сумщини, який рухається курсом на Чернігівщину.

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О 22:31 стало відомо про:

  • "Шахед" на півдні Чернігівщини – курсом на Київщину.
  • "Шахед" на Сумщині, який рухається на Полтавщину.

О 23:01 повідомили про "Шахед" на Сумщині – курсом на Чернігівщину.

О 23:35 військові повідомили про:

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  • "Шахед" на Чернігівщині – курс на захід.
  • ударний БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на південь.

О 00:41 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на південь.

О 01:05 військові повідомили про:

  • ударний БпЛА на Сумщині – курс південний.
  • група ударних БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на Сумщину.

Станом на 02:05:

  • ударний БпЛА на півдні Сумщини – курс на Полтавщину.
  • ударні БпЛА на Сумщині – курс південний.
  • група ударних БпЛА на Чернігівщині – курс на захід.
Мапа: alerts.in.ua
Мапа: alerts.in.ua

Станом на 03:48:

  • група ударних БпЛА на Чернігівщині – курс на захід.
  • ударний БпЛА на півдні Київщини – курс західний.
  • група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Полтавщину.
  • група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину.
  • група ударних БпЛА на Полтавщині – курс на південь.

Станом на 04:36:

  • група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину та Полтавщину.
  • ударний БпЛА на заході Полтавщини – курс на Черкащину.
  • група БпЛА на сході Полтавщині – курс на Дніпропетровщину.
  • група БпЛА на Дніпропетровщині – курс на Запоріжжя.
  • група ударних БпЛА на півночі Київщини – напрямок на Житомирщину.
  • ударний БпЛА на Житомирщині – напрямок південно-західний.
 
Мапа: alerts.in.ua

Станом на 05:10:

  • група ударних БпЛА на Сумщині – курс західний.
  • ударні БпЛА на Харківщині – курс на південь.
  • група БпЛА на сході Полтавщині – напрямок на  та Черкащину.
  • група БпЛА на Дніпропетровщині – курс на Запоріжжя.
  • ударний БпЛА на Чернігівщині – напрямок на Київщину.
  • ударний БпЛА на півночі Київщини – напрямок на Житомирщину.
  • ударний БпЛА на Житомирщині – напрямок південно-західний.

Станом на 05:58:

  • ударний БпЛА на Сумщині – курс південний.
  • ударний БпЛА на Харківщині – курс на південно-східний.
  • група БпЛА на сході Полтавщині – напрямок на Черкащину.
  • група БпЛА на Дніпропетровщині – курс східний.
  • група ударних БпЛА на Черкащині – напрямок західний.
  • ударний БпЛА на  Київщині – курс західний.
  • ударний БпЛА на Житомирщині – напрямок південний.
  • група ударних БпЛА на Хмельниччині – напрямок південний.

Станом на 06:46:

  • група БпЛА на Полтавщині – напрямок на  та Київщину.
  • ударний БпЛА на  сході Черкащини – напрямок західний.
  • ударний БпЛА на  заході Черкащини – курс на Вінниччину.
  • ударний БпЛА на  Київщині – курс західний.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок західний.
Мапа: alerts.in.ua
Мапа: alerts.in.ua

О 06:55 військові повідомили про рух ворожого БпЛА у напрямку містам Київ.

безпілотникиповітряна тривога
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