Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом?": Зеленський знову розкритикував Орбана

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 17 грудня 2024, 16:43
Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом?: Зеленський знову розкритикував Орбана
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський укотре розкритикував угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана за спроби "посередництва", наголосивши, що той не має важелів впливу на державу-агресора.

Джерело: Про це Зеленський сказав на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад у вівторок, 17 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Глава держави наголосив, що Україна – сильна країна і показала це на полі бою під час усієї агресії Путіна.

Реклама:

"У когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить", – додав він.

Зеленський окремо зазначив, що Україні потрібні прямі відносини зі США без посередників.

"Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там..." – не вийде. Я його не пущу і таких, як він", – додав президент, підкресливши, що йдеться саме про прем'єр-міністра Угорщини, а не про угорський народ, який підтримує Україну.

РЕКЛАМА:

Напружені відносини між Києвом та Будапештом загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував Владіміру Путіну.

Після цього Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Київ відмовився від телефонної розмови Орбана і Зеленського стосовно угорської пропозиції "перемирʼя", а також обурився, що майже ніхто в ЄС не підтримав "різдвяне перемирʼя".

ОрбанПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
В ГУР розповіли, як воюють північнокорейці на Курщині
Курська дуга 2.0: морпіхи показали кладовище знищеної військової техніки РФ
55% поляків – за швидке завершення війни, навіть ціною втрати Україною територій
Сім областей мусять посилити роботу з будівництва фортифікацій – Сирський
Останні новини
20:18
Бізнесмени розповіли, про що говорили на зустрічі із Зеленським
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
18:19
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: