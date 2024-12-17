"Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом?": Зеленський знову розкритикував Орбана

Президент Володимир Зеленський укотре розкритикував угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана за спроби "посередництва", наголосивши, що той не має важелів впливу на державу-агресора.

Джерело: Про це Зеленський сказав на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад у вівторок, 17 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Глава держави наголосив, що Україна – сильна країна і показала це на полі бою під час усієї агресії Путіна.

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"У когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить", – додав він.

Зеленський окремо зазначив, що Україні потрібні прямі відносини зі США без посередників.

"Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там..." – не вийде. Я його не пущу і таких, як він", – додав президент, підкресливши, що йдеться саме про прем'єр-міністра Угорщини, а не про угорський народ, який підтримує Україну.

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Напружені відносини між Києвом та Будапештом загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував Владіміру Путіну.

Після цього Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Київ відмовився від телефонної розмови Орбана і Зеленського стосовно угорської пропозиції "перемирʼя", а також обурився, що майже ніхто в ЄС не підтримав "різдвяне перемирʼя".