Росіяни з вечора атакували ударними БпЛА з різних напрямків
Понеділок, 2 грудня 2024, 06:02
У неділю ввечері російські війська знову почали атаку на Україну ударними безпілотниками.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Близько 19 години Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини, що рухається в південно-західному напрямку, а також про групу БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
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Станом на 19:11:
- Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжує рухатись в південно-західному напрямку.
- БпЛА на сході Харківщини – курс на захід.
- Група БпЛА на межі Харківської та Донецької області курсом на південний захід.
Станом на 19:43:
- Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок південний.
- БпЛА на Сумщині – курс на південний захід.
- Група БпЛА на Харківщині курсом на південний захід.
- Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.
Станом на 20:09:
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- Нова група ударнихБпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину.
- Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок на Київщину.
- Ударний БпЛА на півдні Чернігівщини – курс на Полтавщину.
- БпЛА на сході Полтавщини – напрямок західний.
- Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.
Станом на 21:00:
- Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний.
- Група ударних БпЛА на Сумщині в напрямку на Чернігівщину та Полтавщину.
- Група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини курсом Полтавщину та Київщину.
- Ударні БпЛА на заході Полтавщини – курс на Черкащину.
- БпЛА на сході Полтавщини – курс на південь.
- Ударний БпЛА на Кіровоградщині – курс на південний захід.
Станом на 21:49
- Ударний БпЛА на Київщині курсом на м. Київ
- Ударні БпЛА на Київщині – курсом на захід.
- Нова група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний.
- Група ударних БпЛА на Полтавщині – в напрямку на південь та схід.
- Ударні БпЛА на Черкащині – курс західний.
- БпЛА на заході Кіровоградщини – курс на Вінниччину.
- Нова група ударних БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.
- БпЛА на Одещині – напрямок північний.
Станом на 22:28:
- Нова група ворожих БпЛА на Сумщині – напрямок південно-західний.
- Група ударних БпЛА на Чернігівщині в напрямку на південний захід.
- Ударні БпЛА на півдні Київщини курсом на захід.
- Ударний БпЛА на межі Київщини та Житомирщини – курс західний.
- Ударні БпЛА на Черкащині – курс західний.
- БпЛА на заході Черкащині – курс на Вінниччину.
- Ударні БпЛА на Одещині в напрямку Вінниччини.
- БпЛА на Вінниччині – курс західний.
- БпЛА на Полтавщині – курс західний.
О 00:02 2 грудня Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих безпілотників, зазначивши, що:
- група ударних БпЛА на Сумщині, тримає західний напрямок;
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
- група ударних БпЛА на півночі Полтавщини, напрямок південний;
- БпЛА на півночі Київщин, напрямок західний;
- ударний БпЛА на сході Київщини, напрямок західний;
- група ударних БпЛА на Житомирщині, напрямок південно-західний;
- ударний БпЛА півночі Вінниччини курсом на південь;
- БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний;
- ударний БпЛА на півдні Хмельниччини; напрямок на Тернопільщину.
Повітряні сили про рух ворожих дронів о 00:41:
- група ударних БпЛА на Сумщині напрямок західний, південно-західний;
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
- БпЛА на Київщині, напрямок західний;
- БпЛА на Полтавщини, напрямок південний;
- БпЛА на сході Черкащини, напрямок західний;
- група ударних БпЛА Житомирщині курсом на захід;
- БпЛА на Тернопільщині, курс на Івано-Франківщину.
О 1:13 стало відомо про:
- БпЛА на Сумщині, напрямок західний, південно-західний;
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
- БпЛА на Київщині, напрямок західний;
- БпЛА на Полтавщини, напрямок південний;
- БпЛА на сході Черкащини, напрямок західний;
- групу ударних БпЛА на Житомирщині курсом на захід;
- БпЛА на Дніпропетровщині, курс на південь.
О 2:12 Повітряні сили повідомили:
- БпЛА на півночі Чернігівщини, напрямок західний.
- БпЛА на півночі Київщини курсом на північ.
- БпЛА на Житомирщині, напрямок на Київщину.
- БпЛА на Полтавщині, напрямок північний.
- БпЛА на сході Черкащини, напрямок західний.
- БпЛА на сході Кіровоградщини, напрямок східний.
Станом на 4:12:
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс північно-західний;
- ворожий БпЛА на Сумщині, напрямок північний.
О 6:02 Повітряні сили повідомили, що:
- ворожий БпЛА на Сумщині, напрямок південний.
- БпЛА на Чернігівщини, курс південно-західний.
Оновлено: О 9:34 Повітнряні сили оголосили відбій загрозм ворожих БпЛА.