Росіяни з вечора атакували ударними БпЛА з різних напрямків

У неділю ввечері російські війська знову почали атаку на Україну ударними безпілотниками.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько 19 години Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини, що рухається в південно-західному напрямку, а також про групу БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.

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Станом на 19:11:

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжує рухатись в південно-західному напрямку.

БпЛА на сході Харківщини – курс на захід.

Група БпЛА на межі Харківської та Донецької області курсом на південний захід.

Станом на 19:43:

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок південний.

БпЛА на Сумщині – курс на південний захід.

Група БпЛА на Харківщині курсом на південний захід.

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.

Станом на 20:09:

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Нова група ударнихБпЛА на Сумщині – курс на Чернігівщину.

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині – напрямок на Київщину.

Ударний БпЛА на півдні Чернігівщини – курс на Полтавщину.

БпЛА на сході Полтавщини – напрямок західний.

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині – курс західний.

Станом на 21:00:

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний.

Група ударних БпЛА на Сумщині в напрямку на Чернігівщину та Полтавщину.

Група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини курсом Полтавщину та Київщину.

Ударні БпЛА на заході Полтавщини – курс на Черкащину.

БпЛА на сході Полтавщини – курс на південь.

Ударний БпЛА на Кіровоградщині – курс на південний захід.

Станом на 21:49

Ударний БпЛА на Київщині курсом на м. Київ

Ударні БпЛА на Київщині – курсом на захід.

Нова група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний.

Група ударних БпЛА на Полтавщині – в напрямку на південь та схід.

Ударні БпЛА на Черкащині – курс західний.

БпЛА на заході Кіровоградщини – курс на Вінниччину.

Нова група ударних БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.

БпЛА на Одещині – напрямок північний.

Станом на 22:28:

Нова група ворожих БпЛА на Сумщині – напрямок південно-західний.

Група ударних БпЛА на Чернігівщині в напрямку на південний захід.

Ударні БпЛА на півдні Київщини курсом на захід.

Ударний БпЛА на межі Київщини та Житомирщини – курс західний.

Ударні БпЛА на Черкащині – курс західний.

БпЛА на заході Черкащині – курс на Вінниччину.

Ударні БпЛА на Одещині в напрямку Вінниччини.

БпЛА на Вінниччині – курс західний.

БпЛА на Полтавщині – курс західний.

О 00:02 2 грудня Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ворожих безпілотників, зазначивши, що:

група ударних БпЛА на Сумщині, тримає західний напрямок;

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;

група ударних БпЛА на півночі Полтавщини, напрямок південний;

БпЛА на півночі Київщин, напрямок західний;

ударний БпЛА на сході Київщини, напрямок західний;

група ударних БпЛА на Житомирщині, напрямок південно-західний;

ударний БпЛА півночі Вінниччини курсом на південь;

БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний;

ударний БпЛА на півдні Хмельниччини; напрямок на Тернопільщину.

Повітряні сили про рух ворожих дронів о 00:41:

група ударних БпЛА на Сумщині напрямок західний, південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;

БпЛА на Київщині, напрямок західний;

БпЛА на Полтавщини, напрямок південний;

БпЛА на сході Черкащини, напрямок західний;

група ударних БпЛА Житомирщині курсом на захід;

БпЛА на Тернопільщині, курс на Івано-Франківщину.

О 1:13 стало відомо про:

БпЛА на Сумщині, напрямок західний, південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;

БпЛА на Київщині, напрямок західний;

БпЛА на Полтавщини, напрямок південний;

БпЛА на сході Черкащини, напрямок західний;

групу ударних БпЛА на Житомирщині курсом на захід;

БпЛА на Дніпропетровщині, курс на південь.

О 2:12 Повітряні сили повідомили:

БпЛА на півночі Чернігівщини, напрямок західний.

БпЛА на півночі Київщини курсом на північ.

БпЛА на Житомирщині, напрямок на Київщину.

БпЛА на Полтавщині, напрямок північний.

БпЛА на сході Черкащини, напрямок західний.

БпЛА на сході Кіровоградщини, напрямок східний.

Станом на 4:12:

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс північно-західний;

ворожий БпЛА на Сумщині, напрямок північний.

О 6:02 Повітряні сили повідомили, що:

ворожий БпЛА на Сумщині, напрямок південний.

БпЛА на Чернігівщини, курс південно-західний.

Оновлено: О 9:34 Повітнряні сили оголосили відбій загрозм ворожих БпЛА.