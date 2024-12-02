Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

ISW проаналізував, як збільшення російських військових витрат вплине на війну в Україні

Ольга Глущенко Понеділок, 2 грудня 2024, 03:58
ISW проаналізував, як збільшення російських військових витрат вплине на війну в Україні
Володимир Путін, фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що збільшення російських військових витрат не прирівнюється зростанню російського військового потенціалу, але може вплинути на здатність Кремля підтримувати війну в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Правитель Кремля Володимир Путін підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік та проєкт федерального бюджету на 2026-2027 роки 1 грудня.

Реклама:

У бюджеті на 2025 рік на військові потреби виділяється близько 41% річних витрат Росії.

Дослівно: "ISW продовжує оцінювати, що збільшення російських військових витрат, хоча і є небезпечним, не обов'язково дорівнює одночасному збільшенню російського військового потенціалу, особливо з огляду на те, що значна частина коштів спрямовується на виплату пільг російським військовослужбовцям, ветеранам та членам їх сімей".

Деталі: Аналітики зазначають, що постійна увага Росії до військових витрат, ймовірно, також позначається на ефективності і стійкості російських соціальних програм, що може вплинути на здатність Кремля підтримувати війну в Україні, враховуючи зростаючий тиск на російську економіку і тенденцію Путіна уникати ризиків для стабільності свого режиму.

РЕКЛАМА:

Ключові висновки ISW за 1 грудня:

За повідомленнями, Міністерство оборони Росії замінило генерал-лейтенанта Сергія Киселя на генерал-полковника Олександра Чайко, який повернеться на посаду командувача російського угруповання військ у Сирії, хоча залишається незрозумілим, як можуть змінитися російські операції в Сирії.

Путін 1 грудня підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік і проект федерального бюджету на 2026-2027 роки.

Російські державні ЗМІ повідомили, що російське військове командування призначило генерал-полковника Рустама Мурадова першим заступником командувача Сухопутних військ Росії.

Грузинська опозиція продовжує оскаржувати легітимність перемоги на виборах правлячої партії "Грузинська мрія" після того, як "Грузинська мрія" призупинила переговори про вступ Грузії до Європейського Союзу.

Українські війська нещодавно просунулися у Курській області, а російські війська просунулися біля Покровська та Гуляйполя.

ISWРосіяекономікавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Сили ППО збили 28 з 74 російських БПЛА

Оновлено, фото, відеоСирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав

Усі новини...
ISW
ISW: Заяви Путіна про нові удари "Орєшніком" – пусті залякування
ISW: Путін використовує Казахстан, щоб обходити санкції
ISW: Росія відкидає можливість "замороження" лінії фронту та наполягає на капітуляції України
Останні новини
16:58
Глава МЗС Литви: Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати
16:55
доповненоУкраїна готова відновити відносини з Сирією – заява МЗС
16:53
Замикали і били: Кембриджський університет закликають вибачитися за ув'язнення жінок у минулому
16:49
Формула-1Норріс виграв Гран-прі Абу-Дабі і допоміг McLaren вперше за 26 років виграти Кубок конструкторів
16:24
Шольц привітав повалення режиму в Сирії та окреслив, які кроки потрібні далі
16:23
фотоНа Миколаївщині відкрили дві підземні школи: як вони виглядають
16:22
Поставки російського газу до Китаю досягли нового добового рекорду
16:13
ГУР: Росія виводить кораблі й озброєння з Сирії
15:42
Глава дипломатії ЄС пов'язала падіння Асада зі слабкістю Росії та Ірану
15:30
За тиждень Нацбанк продав 785 млн грн
Усі новини...
Реклама:
Реклама: