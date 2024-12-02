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На Київщині працювала ППО по ворожих безпілотниках

Ольга Глущенко Понеділок, 2 грудня 2024, 06:54
На Київщині працювала ППО по ворожих безпілотниках
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Вранці в понеділок, 2 грудня, в Київській області зафіксували ворожі дрони, по яких працювала ППО.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО".

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Деталі: У Київській області повітряні тривогу оголосили о 6:18.

Попередня тривога тривала в регіоні з 21 години вечора неділі до 4:32 понеділка.

Оновлено: О 9:34 в понеділок ПС оголосили відбій загрози ворожих безпілотників.

Київська областьППОбезпілотники
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