На Київщині працювала ППО по ворожих безпілотниках
Понеділок, 2 грудня 2024, 06:54
Вранці в понеділок, 2 грудня, в Київській області зафіксували ворожі дрони, по яких працювала ППО.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО".
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Деталі: У Київській області повітряні тривогу оголосили о 6:18.
Попередня тривога тривала в регіоні з 21 години вечора неділі до 4:32 понеділка.
Оновлено: О 9:34 в понеділок ПС оголосили відбій загрози ворожих безпілотників.