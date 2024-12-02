Один загиблий і четверо поранені – наслідки удару дроном у Тернополі

Російські окупанти ударили безпілотником по Тернополю – убили одну людину та поранили ще чотирьох, пошкодили житловий будинок, школу та 20 автомобілів.

Джерело: ДСНС у Telegram, голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода на брифінгу

Дослівно ДСНС: "Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу.



Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто".

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фОТО дснс

Деталі: На місці розгорнули мобільний пункт незламності для постраждалих, працюють психологи.

ФОТО дснс

Доповнено: Пізніше голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив на брифінгу, що поранені 4 людини.

Пряма мова Негоди: "Є один загиблий – 45-річний мешканець міста Тернополя. Також є 4 жителі цього будинку поранені. Одна особа –дружина загиблого – важкопоранена".

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Деталі: Він додав, що 94 жителі будинку відселили.

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