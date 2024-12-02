Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Один загиблий і четверо поранені – наслідки удару дроном у Тернополі

Ірина БалачукПонеділок, 2 грудня 2024, 07:25
Один загиблий і четверо поранені – наслідки удару дроном у Тернополі
Фото ДСНС

Російські окупанти ударили безпілотником по Тернополю – убили одну людину та поранили ще чотирьох, пошкодили житловий будинок, школу та 20 автомобілів.

Джерело: ДСНС у Telegram, голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода на брифінгу

Дослівно ДСНС: "Уночі внаслідок удару ворожого дрона в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу.

Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто".

Реклама:
 
фОТО дснс

Деталі: На місці розгорнули мобільний пункт незламності для постраждалих, працюють психологи.

 
ФОТО дснс

Доповнено: Пізніше голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив на брифінгу, що поранені 4 людини.

Пряма мова Негоди: "Є один загиблий – 45-річний мешканець міста Тернополя. Також є 4 жителі цього будинку поранені. Одна особа –дружина загиблого – важкопоранена".  

РЕКЛАМА:

Деталі: Він додав, що 94 жителі будинку відселили.

Передісторія:

  • Раніше місцева влада повідмила, що у ніч проти 2 грудня Тернопіль атакували ворожі дрони, внаслідок чого сталося займання у житловому будинку, є загиблі та важкопоранені.

Тернопільбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Усі новини...
Тернопіль
Ворог атакував Тернопіль БпЛА: є загиблі та важкопоранені
Окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Тернопільщині – ОВА
Армія РФ вдарила по Тернополю: виникли перебої зі світлом та водою
Останні новини
22:29
Як лікувати ГРВІ у немовлят: поради лікаря
22:16
Росіяни увечері поновили атаку ударними БпЛА
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: