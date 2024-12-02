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Трамп відреагував на помилування сина Байдена: Кричуще зловживання

Ірина Балачук, Уляна КричковськаПонеділок, 2 грудня 2024, 08:14
Трамп відреагував на помилування сина Байдена: Кричуще зловживання
Дональд Трамп. Фото з Facebook

Обраний американський президент Дональд Трамп заявив, що рішення Джо Байдена помилувати свого сина Гантера Байдена є "кричущим зловживанням владою" та "порушенням правосуддя".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Трампа у соцмережі Truth Social

Пряма мова обраного президента США: "Чи включає помилування, яке дав Джо Гантеру, тих, кого я називаю "заручниками 6 січня", які вже кілька років перебувають в ув’язненні? Це кричуще зловживання і порушення правосуддя!".

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Деталі: Під "заручниками 6 січня" Трамп має на увазі учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Він і його прихильники вважають їх політичними в’язнями і стверджують, що багато хто з них зазнав несправедливих судових переслідувань.

Зокрема, як писали у вересні минулого року, у США двох колишніх лідерів праворадикального руху Proud Boys засудили до 15 і 17 років в’язниці за їхню роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.

Загалом звинувачення у зв’язку зі штурмом Капітолія висунули понад 1100 особам, 600 з них вже засудили.

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Передісторія:

ТрампБайденСША
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