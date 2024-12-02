Байден помилував свого сина Гантера

Президент США Джо Байден оголосив у неділю, що помилував свого сина Гантера Байдена, якому цього місяця винесли вирок за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї та податковими правопорушеннями.

Джерело: CNN із посиланням на заяву Джо Байдена

Дослівно із заяви Джо Байдена: "Я підписав указ про помилування мого сина Гантера. Це "повне і безумовне помилування".

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Деталі: Видання зазначає, що цей офіційний указ про помилування не може бути скасований новообраним президентом Дональдом Трампом.

CNN зазначає, що, помилувавши свого сина, Джо Байден відмовився від публічної обіцянки, яку він неодноразово давав до і після виходу з президентських перегонів 2024 року.

Президент і його речник у Білому домі недвозначно заявляли, в тому числі і після перемоги Трампа на виборах 2024 року, що він не помилує Гантера Байдена і не пом'якшить його вирок.

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Помилування означає, що Гантер Байден не буде засуджений за свої злочини, і це виключає будь-які шанси на те, що його відправлять до в'язниці, що було можливим.

Після того, як судді, які розглядають його справи, отримають повідомлення про помилування, вони, швидше за все, скасують слухання з винесення вироку, які були заплановані на 12 грудня у справі про зброю і 16 грудня у справі про податки.

У своїй заяві Байден сказав, що вирішив помилувати його сина, оскільки його "вибірково і несправедливо переслідували", заявивши, що "з Гантером поводилися інакше", ніж із людьми, які скоюють подібні злочини.

Байден заявив, що його політичні опоненти в Конгресі "інспірували" звинувачення, "щоб виступити проти мого обрання".

Передісторія:

У червні суд присяжних визнав Гантера Байдена винним у незаконному придбанні та зберіганні зброї після тривалого судового процесу.

У вересні Гантер Байден планував змінити свою заяву про невизнання провини у справі про несплату податків.

Нагадаємо: У червні Байден заявив, що приймає вирок своєму синові Гантеру у справі про незаконне зберігання зброї.

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