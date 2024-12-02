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На Київщині через падіння уламків дронів горів склад сільгосппідприємства

Ірина БалачукПонеділок, 2 грудня 2024, 08:46
На Київщині через падіння уламків дронів горів склад сільгосппідприємства
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Внаслідок падіння уламків збитих дронів на Київщині горіло складське приміщення сільгосппідприємства, пожежу вже загасили.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова очільника області: "Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО… В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння складського приміщення сільськогосподарського підприємства. Пожежа ліквідована".

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Деталі: Він додав, що оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків нічної атаки окупантів.

Кравченко підкреслив, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допустили і що постраждалих немає.

Передісторія:

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Київська областьбезпілотникипожежа
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