Російські військові та дипломати аврально почали тікати з Дамаска – розвідка

Російські військові та дипломати в авральному порядку почали покидати столицю Сирії Дамаск, там розпочалися перші збройні сутички.

Джерело: повідомлення ГУР

Дослівно: "У Дамаску розпочались перші збройні заворушення — російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії".

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Деталі: За даними розвідки, опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.

Відомо, що російський контингент втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки.

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Також в ГУР зазначають, що 1 грудня 2024 року російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна. Метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки РФ, яка перейшла до опозиційних сил.

На тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Кісєля.

До Москви "на килим" також відкликали полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців. Він має пояснити Кремлю, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена.

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