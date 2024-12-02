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Новий глава Євроради: Тільки Україна визначить, що таке справедливий мир

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінПонеділок, 2 грудня 2024, 13:05
Новий глава Євроради: Тільки Україна визначить, що таке справедливий мир
Фото: Getty Images

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що лише Україна може визначити, що таке "справедливий мир" у російсько-українській війні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кошту в інтерв’ю Укрінформу

Деталі: Журналісти запитали Кошту, що може зробити Європа для досягнення миру в Україні, який буде ґрунтуватися на міжнародному праві та не означатиме капітуляції.

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Відповідаючи на це запитання, президент Європейської ради заявив, що ЄС завжди має підтримувати Україну та стояти на її боці у фінансовому, політичному, дипломатичному, а також військовому вимірах.

"Але тільки від України залежить, коли і як можливо досягнути миру", – наголосив він.

Кошта зауважив, що багато хто помилково вважає, що у разі досягнення якоїсь угоди про припинення вогню мир настане автоматично. 

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"Я хотів би підкреслити, що нам потрібен справедливий і тривалий мир. І лише Україна має можливість визначити, що таке "справедливий мир" для забезпечення тривалості цього миру", – підсумував він.

Нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловлював переконання, що новообраний американський президент Дональд Трамп не погодиться на завершення війни в Україні на невигідних для останньої умовах.

Схожу позицію висловлював і колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, який висловив переконання, що Трамп не допустить перемоги Росії у війні.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Трамп "набагато сильніший" за господаря Кремля Владіміра Путіна та може примусити останнього припинити війну.

ЄСУкраїнавійна
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