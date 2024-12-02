ГУР: Росія випустила по Україні приблизно 60 балістичних ракет КНДР
Понеділок, 2 грудня 2024, 13:28
За даними української розвідки, під час повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України близько 60 північнокорейських ракет.
Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії"
Пряма мова: "Їх точність, в принципі, не дуже висока. Ми розуміємо, що ті технології, за якими їх виготовляли, вони застарілі".
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Деталі: Черняк додав, що, попри свою застарілість, північнокорейські балістичні ракети KN-23 все ж становлять серйозну небезпеку для України.
Що передувало: Офіс генерального прокурора раніше зазначав, що майже половина північнокорейських ракет, які запускала Росія впродовж зими 2024 року не долетіли до цілі і вибухнули в повітрі.