Федоров: Україна планує збільшити використання БпЛА на основі ШІ, можливо побачимо "рої дронів"

Україна застосовує безпілотні літальні апарати, що можуть долати відстань до 1800 км, а також розробляє БпЛА для перехоплення "Шахедів" на основі штучного інтелекту.

Джерело: віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters

Деталі: Україна має ударні безпілотники, які можуть літати на відстань до 1800 км.

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Пряма мова Федорова: "Я думаю, що в наступному році значно збільшиться відсоток автономних безпілотників з цілевказуванням. Можливо, ми побачимо перший реальний рій дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені"

Деталі: Він також підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення ударних безпілотників великої дальності на кшталт "Шахеду", які Росія використовує для своїх нічних атак на українські міста.

Федоров додав, що Україна також використовує десятки вітчизняних систем штучного інтелекту, які дають змогу її безпілотникам досягати цілей на полі бою без участі пілотів, що дозволяє їм залишатися ефективними в районах, захищених потужними перешкодами.

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Пряма мова Федорова: "Штучний інтелект використовується деякою мірою, але важливішими питаннями є зв'язок та методи запуску (безпілотників) для дальніх ударів".

Деталі: Він додав, що цього року Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн безпілотників, з яких було поставлено 1,3 млн, включаючи недорогі безпілотники з "видом від першої особи" (FPV), оснащені камерами, що дозволяють дистанційно пілотувати їх для досягнення цілей.

Федоров повідомив, що десять компаній постійно конкурують у державних закупівлях за право постачати продукцію на базі штучного інтелекту.

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