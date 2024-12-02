Нардепка від "Батьківщини" Шкрум складає мандат

Народна депутатка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум складає мандат, комітет Ради уже розглянув відповідний проєкт постанови про складення депутатських повноважень.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Повідомляється, що "розглянувши особисту заяву народного депутата України – члена депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Шкрум Альони Іванівни про складення депутатських повноважень" комітет вирішив внести до Ради проєкт постанови "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шкрум А.І." та рекомендувати Раді прийняти його в цілому.

Реклама:

Голові комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Кальченку Сергію доручили подати проєкт постанови до ВР за своїм підписом.

Нардепка свого рішення про складання мандату не коментувала.

Раніше нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко писав, що Шкрум покидає Раду через потенційне призначення у Кабмін: "Вона збирається очолити нове міністерство об'єднання українців".

РЕКЛАМА:

Оновлено о 21:18: Згодом Шкрум підтвердила, що написала заяву про складання мандату.

Пряма мова Шкрум: "27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу Народного депутата у ВРУ – це багато. Прийшов час великих змін. Життя – це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент".