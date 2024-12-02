Медіарух закликав Раду відхилити законопроєкт, який можуть використати для тиску на журналістів

Медіарух і правозахисні організації України закликали народних депутатів України не ухвалювати законопроєкт №10242 про відповідальність за публікування даних із реєстрів у його нинішній редакції. На їхню думку, він створює загрози для свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів корупції.

Джерело: заява Медіаруху, оприлюднена Інститутом масової інформації

Деталі: Повідомляється, що законопроєкт передбачає посилення кримінальної відповідальності за розміщення у відкритому доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів або інших дії, які дозволяють стороннім особам отримати доступ до таких даних.

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Учасники Медіаруху наголошують, що запропоноване покарання – до 8 років позбавлення волі за такі дії в умовах воєнного стану – фактично прирівнює ці правопорушення до тяжких злочинів.

Дослівно: "Під прикриттям боротьби із "зловживанням даними" створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів, що висвітлюють корупційні схеми або зловживання владою. Прикладами розслідувань, автори яких можуть бути притягнуті до відповідальності за нормами цього законопроєкту, є матеріали про схеми виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану або про збагачення представників прокуратури".

Деталі: Медіарух зазначив, що законопроєкт не містить механізмів захисту для тих, хто оприлюднює конфіденційну інформацію, яка має важливе суспільне значення. Навіть у випадках, коли розголошення такої інформації є суспільно необхідним, чинні закони України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації" можуть не забезпечити достатнього захисту журналістів у судових процесах, якщо буде застосована нова редакція статті 361-2 Кримінального кодексу.

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"Перетворення подібних правопорушень на тяжкі злочини відкриває можливість для застосування негласних слідчих дій проти журналістів, зокрема прослуховування та стеження, що суттєво порушує стандарти захисту джерел інформації", – застерегли у спільній заяві.

Учасники руху також наголосили, що законопроєкт подається як виконання зобов’язань України перед Європейським Союзом, проте його норми суперечать міжнародним стандартам свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів корупції. Це зокрема йде всупереч з положеннями нещодавно ухваленого Європейського акту про свободу медіа.

"Законодавство, яке обмежує можливості суспільного контролю за владою та сприяє створенню атмосфери страху серед журналістів, не лише шкодить демократії, а й підриває довіру до державних інституцій.

Ми підтримуємо вдосконалення законодавства, але лише в тому випадку, якщо воно враховує інтереси суспільства, а не стає інструментом для утисків свободи слова", – йдеться в заяві.

Медіарух звернувся до міжнародних організацій і правозахисників із закликом проаналізувати цей законопроєкт і висловити свою позицію щодо його потенційного впливу на свободу слова в Україні.

Довідково: Медіарух – спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Його було започатковано 5 лютого 2019 року. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали "UA: Перший", "Українське радіо", "Громадське радіо", ІА "Укрінформ", ІА "Інтерфакс-Україна", Liga.net, "Дзеркало тижня. Україна", НВ, "Цензор.нет", 5 канал, "Український тиждень", Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежна медійна рада, "Детектор медіа", Інститут масової інформації, "Інтерньюз Україна", Центр демократії та верховенства права, Фундація "Суспільність", Національна асоціація медіа, Донецький інститут інформації, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Центр прав людини Zmina.

Загалом до Медіаруху доєдналися понад 70 учасників. 16 листопада 2021 року представники провідних медіа закликалижурналістів об'єднуватися у професійну спільноту "Медіарух" для протистояння політичному та комерційному тиску на свободу слова.