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Зеленський про кадрові зміни в ЗСУ: Це не останні перестановки

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 грудня 2024, 18:39
Зеленський про кадрові зміни в ЗСУ: Це не останні перестановки
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нещодавні кадрові перестановки у Збройних Силах України "не останні".

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Зеленського під час спільного підходу до преси з канцлером ФРН Олафом Шольцом

Деталі: Журналіст попросив президента прокоментувати останні кадрові зміни у ЗСУ і він зазначив, що це були не останні перестановки у війську.

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Пряма мова: "У нас є План стійкості в середині нашої держави, і обороноздатність, наше військо є одним із пріоритетних його пунктів. Там є конкретні реформи, конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди. Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатися швидше".

Що передувало:

29 листопада Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого замість Олександра Павлюка.

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Крім цього Зеленський повідомив про призначення заступником головнокомандувача Збройних сил Сирського досвідченого командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади полковника Олега Апостола.

Зеленськийпрезидентвійна
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