Зеленський змінив командувача Сухопутних військ

Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого замість Олександра Павлюка.

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: Про ухвалене рішення Зеленський повідомив після засідання Ставки верховного головнокомандувача 29 листопада.

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Президент відзначив, що генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

Крім цього Зеленський повідомив про призначення заступником головнокомандувача Збройних сил Сирського досвідченого командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади полковника Олега Апостола.

Апостол і Сирський. фото "Армія Inform"

На офіційному сайті президента укази про призначення станом на 17 годину були відсутні.

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Документи були опубліковані трохи згодом.

Що передувало: 11 лютого президент Володимир Зеленський призначив Олександра Павлюка очільником Сухопутних військ замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.