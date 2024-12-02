Смертельна аварія у Дніпрі: Підозру отримав пасажир BMW за ненадання допомоги

Слідчі повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру автівки BMW, яка спричинила смертельну ДТП у Дніпрі, за ненадання допомоги постраждалим.

Джерело: поліція Дніпропетровщини

Дослівно: "Слідчі повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто BMW. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 136 Кримінального кодексу України – ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані".

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