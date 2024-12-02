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Смертельна аварія у Дніпрі: Підозру отримав пасажир BMW за ненадання допомоги

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 грудня 2024, 22:19
Смертельна аварія у Дніпрі: Підозру отримав пасажир BMW за ненадання допомоги
фото - поліція Дніпропетровщини

Слідчі повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру автівки BMW, яка спричинила смертельну ДТП у Дніпрі, за ненадання допомоги постраждалим.

Джерело: поліція Дніпропетровщини

Дослівно: "Слідчі повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто BMW. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 136 Кримінального кодексу України – ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані".

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Що передувало:

  • Раніше 2 грудня 19-річний водій BMW отримав підозру. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.
  • За даними слідства, хлопець грубо порушив правила дорожнього руху: перевищивши швидкість, допустив зіткнення з автомобілем Ford.
  • Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка "Ford". Інші пасажири, зокрема малолітні діти, а також водій отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. 

ДніпроДТП
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