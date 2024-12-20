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Україна і США попередньо домовились про дату візиту генерала Келлога в Київ

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 20 грудня 2024, 17:10
Україна і США попередньо домовились про дату візиту генерала Келлога в Київ
фото: Getty Images

Майбутній спецпредставник США з питань Росії та України генерал Кіт Келлог планує відвідати Україну, і сторони вже попередньо домовилися, коли це може статися.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий Про на брифінгу в пʼятницю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Тихий зазначив, що МЗС залучене до підготовки візиту Келлога до України, який анонсувався раніше.

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"Попередньо визначена дата цього візиту. Дату я називати не буду з безпекових міркувань. Але можу підтвердити, що ми чекаємо на генерала Келлога в Україні", – додав він.

Речник зовнішньополітичного відомства наголосив, що офіційний Київ хоче донести представнику команди Трампа "інформацію з українського боку, яку важливо враховувати у розробці бачення новою командою (США. – Ред.) шляхів до досягнення справедливого миру".

У листопаді обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що збирається призначити генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії. 

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Раніше американський генерал заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни.

Водночас, за інформацією Reuters, Келлог планує візити в Київ та європейські столиці, але не в Росію.

Що відомо про цю людину – читайте в статті "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.

СШАТрампвійнаУкраїна
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