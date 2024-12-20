Україна просить Орбана не спекулювати своїм "перемирʼям"

Офіційний Київ неодноразово просив Угорщину утриматись від маніпуляцій на темі війни в Україні, зокрема пропонуючи своє "різдвяне перемирʼя".

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу в пʼятницю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Тихий підкреслив, що наразі "ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі не існує", а озвучені нібито пропозиції – "це піар угорської сторони, який ми називаємо "мирним піаром".

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"Для чого вони це роблять? Мабуть, із якихось своїх внутрішньополітичних міркувань. Ніяких реалістичних пропозицій немає на столі переговорів", – повторив речник МЗС.

За його словами, Україна неодноразово просила Угорщину "не займатися маніпуляціями на темі війни, смертей людей і свята Різдва Христового" як публічно, так і непублічно.

"Це просто цинічна маніпуляція, на нашу думку… Ну, ви бачите, що вони займаються тим, що вони вважають за потрібне", – підсумував речник.

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Напружені відносини між Києвом та Будапештом загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував Владіміру Путіну.

Після цього Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Українська сторона наголошувала, що дізналась про пропозицію "перемирʼя" зі ЗМІ, а угорська сторона про неї не повідомляла.

Напередодні президент Володимир Зеленський розкритикував спроби угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана представити себе як "посередника" у "врегулюванні" війни.