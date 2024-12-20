Зеленський: Росіяни активізувались на Херсонському напрямку
Російська армія 20 грудня здійснила масовий обстріл Херсону й активізувалась на Херсонському напрямку.
Джерело: звернення Зеленського 20 грудня
Пряма мова: "Сьогодні росіяни здійснили черговий варварський обстріл Херсону. Бачимо активізацію окупанта на Херсонському напрямку. Я хотів би подякувати бойовим підрозділам, які стоять на захисті наших позицій, відбили там спроби російських рухів".
Деталі: За словами глави держави, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на інших напрямках фронту: Донеччина та Запорізький напрямок.
На Курському напрямку, за даними Зеленського, все більше знищених північнокорейських солдатів.
Пряма мова: "Це показово, що Росія намагається видати цих північнокорейських солдатів за представників національних спільнот, які живуть на території самої Росії. Це повна зневага Москви до корінних народів і до самих корейців також".
Що передувало:
- Вранці 20 грудня російські окупанти масовано атакували Херсон протягом години: внаслідок чого за різними даними двоє людей загинули і 11 дістали поранення.
- Росіяни пошкодили будівлю Херсонської державної морської академії (ХДМА) та визначну пам'ятку архітектури та один із найстаріших православних храмів міста – Свято-Катерининський собор.