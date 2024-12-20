Зеленський погодив понад 30 нових послів

Президент Володимир Зеленський погодив призначення понад 30 послів України за кордоном.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава держави сказав, що в пʼятницю з дипломатичною командою України "затвердив перелік нових українських послів".

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"Я погодив більше 30 рішень, серед яких: Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", – сказав Зеленський.

Наріман Джелял – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року. Нагадаємо, попередній посол України в Туреччині Василь Боднар був восени переведений на посаду посла в Польщі.

Альона Гетьманчук – американістка, директорка Центру "Нова Європа", асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США, а також постійна авторка "Європейської правди". Нині представником України при НАТО є Наталія Галібаренко, призначена на цю посаду в липні 2021 року.

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Андрій Мельник – колишній посол України в Німеччині, який нині є послом України в Бразилії. Нинішній постпред України в ООН Сергій Кислиця був призначений у грудні 2019 року.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга після призначення на початку вересня анонсував низку кадрових рішень і перегляд зовнішньополітичної стратегії. На початку листопада Зеленський зазначив, що заміни та призначення готуються.

У відповідь на запит "Бабеля" зовнішньополітичне відомство України раніше повідомило, що послів немає у майже 30 українських посольствах.