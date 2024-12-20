Армія РФ атакувала Запоріжжя та область дронами: є поранені, серед них дитина
П'ятниця, 20 грудня 2024, 22:50
Увечері п'ятниці російські окупанти завдали ударів дронами по Запорізькій області та Запоріжжю, поранили 5 людей.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: Після 21:00 Федоров повідомив, що на Запоріжжі внаслідок атаки дронами сталась пожежа. На фото видно пошкоджений під'їзд житлового будинку.
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Згодом стало відомо про постраждалого 59-річного чоловіка в Новоданилівці. Населений пункт окупанти атакували fpv-дроном. Чоловіка у важкому стані госпіталізовано.
Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що 12-річний хлопчик та жінка поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками частково вибиті вікна в дев'ятиповерхівці.
Згодом стало відомо про 4 постраждалих.