Армія РФ атакувала Запоріжжя та область дронами: є поранені, серед них дитина

Увечері п'ятниці російські окупанти завдали ударів дронами по Запорізькій області та Запоріжжю, поранили 5 людей.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: Після 21:00 Федоров повідомив, що на Запоріжжі внаслідок атаки дронами сталась пожежа. На фото видно пошкоджений під'їзд житлового будинку.

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Згодом стало відомо про постраждалого 59-річного чоловіка в Новоданилівці. Населений пункт окупанти атакували fpv-дроном. Чоловіка у важкому стані госпіталізовано.

Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що 12-річний хлопчик та жінка поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками частково вибиті вікна в дев'ятиповерхівці.

Наслідки удару по Запоріжжю дронами 20 грудня Фото - запорізька оВА

Наслідки удару по Запоріжжю дронами 20 грудня фото - запорізька ова

Згодом стало відомо про 4 постраждалих.