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У німецькому Магдебурзі авто вʼїхало в натовп на різдвяній ярмарці

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 грудня 2024, 21:53
У німецькому Магдебурзі авто вʼїхало в натовп на різдвяній ярмарці
Фото: MDR

На різдвяному ярмарку в місті Магдебург, що в німецькій землі Саксонія-Ангальт, чоловік на автомобілі вʼїхав у натовп людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на MDR

Деталі: За словами очевидців, автомобіль в'їхав на територію різдвяного ярмарку в Магдебурзі в бік ратуші. Люди в паніці розбігались від авто.

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За останньою інформацією, щонайменше одна людина загинула в результаті інциденту. На фотографіях з місця події видно карети швидкої допомоги.

Також на відео з місця події видно велику кількість машин поліції.

За інформацією агентства DPA, водій автомобіля був арештований. Наразі невідомо, хто він та яким був мотив його дій.

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Тим часом керівник різдвяного ярмарку закликав людей покинути центр Магдебурга, а саму ярмарку закрили для відвідувачів.

У Німеччині в останні роки відбувались теракти, під час яких зловмисники вʼїжджали на автомобілі чи фургоні в натовп людей – часто це траплялось на різдвяних ярмарках, де збираються багато відвідувачів.

Німеччинанадзвичайна подія
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