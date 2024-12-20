У німецькому Магдебурзі авто вʼїхало в натовп на різдвяній ярмарці
На різдвяному ярмарку в місті Магдебург, що в німецькій землі Саксонія-Ангальт, чоловік на автомобілі вʼїхав у натовп людей.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на MDR
Деталі: За словами очевидців, автомобіль в'їхав на територію різдвяного ярмарку в Магдебурзі в бік ратуші. Люди в паніці розбігались від авто.
За останньою інформацією, щонайменше одна людина загинула в результаті інциденту. На фотографіях з місця події видно карети швидкої допомоги.
Також на відео з місця події видно велику кількість машин поліції.
За інформацією агентства DPA, водій автомобіля був арештований. Наразі невідомо, хто він та яким був мотив його дій.
Тим часом керівник різдвяного ярмарку закликав людей покинути центр Магдебурга, а саму ярмарку закрили для відвідувачів.
У Німеччині в останні роки відбувались теракти, під час яких зловмисники вʼїжджали на автомобілі чи фургоні в натовп людей – часто це траплялось на різдвяних ярмарках, де збираються багато відвідувачів.