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Росіяни влучили дроном у дев'ятиповерхівку в Харкові, шестеро людей постраждали

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 грудня 2024, 23:51
Росіяни влучили дроном у дев'ятиповерхівку в Харкові, шестеро людей постраждали
фото: ДСНС

Увечері 20 грудня російська армія завдала удару ударним безпілотником по дев'ятиповерхівці в Салтівському районі Харкова.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов

Деталі: За даними Синєгубова, влучання було у девʼятиповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа. Є руйнування перших двох поверхів.

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Двоє людей звернулись з гострою реакцією на стрес, їм надали допомогу на місці.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. 

Три людини - із гострими реакціями на стрес. У дівчинки 12 років легке осколкове поранення.

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Наразі триває ліквідація пожежі на 1 та другому поверхах. Площа займання - 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Оновлено о 23:39: Згодом стало відомо про шість постраждалих. Пʼять - із гострими реакціями на стрес.

О 23:47 Терехов повідомив про ще один приліт у Київському районі. На місці влучання пожежа.

Пряма мова Терехова: "Люди з палаючого будинку врятовані. На дану хвилину - двоє постраждалих".

Харківбезпілотникижертви
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