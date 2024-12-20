Росіяни влучили дроном у дев'ятиповерхівку в Харкові, шестеро людей постраждали

Увечері 20 грудня російська армія завдала удару ударним безпілотником по дев'ятиповерхівці в Салтівському районі Харкова.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов

Деталі: За даними Синєгубова, влучання було у девʼятиповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа. Є руйнування перших двох поверхів.

Реклама:

Двоє людей звернулись з гострою реакцією на стрес, їм надали допомогу на місці.

Фото: ДСНС

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох.

Три людини - із гострими реакціями на стрес. У дівчинки 12 років легке осколкове поранення.

РЕКЛАМА:

Наразі триває ліквідація пожежі на 1 та другому поверхах. Площа займання - 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей.

Фото: ДСНС

Оновлено о 23:39: Згодом стало відомо про шість постраждалих. Пʼять - із гострими реакціями на стрес.

О 23:47 Терехов повідомив про ще один приліт у Київському районі. На місці влучання пожежа.

Пряма мова Терехова: "Люди з палаючого будинку врятовані. На дану хвилину - двоє постраждалих".