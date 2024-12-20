Росіяни влучили дроном у дев'ятиповерхівку в Харкові, шестеро людей постраждали
Увечері 20 грудня російська армія завдала удару ударним безпілотником по дев'ятиповерхівці в Салтівському районі Харкова.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов
Деталі: За даними Синєгубова, влучання було у девʼятиповерховий житловий будинок. На місці виникла пожежа. Є руйнування перших двох поверхів.
Двоє людей звернулись з гострою реакцією на стрес, їм надали допомогу на місці.
Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох.
Три людини - із гострими реакціями на стрес. У дівчинки 12 років легке осколкове поранення.
Наразі триває ліквідація пожежі на 1 та другому поверхах. Площа займання - 30 квадратних метрів. Проводиться обстеження будинку та опитування щодо розселення людей.
Оновлено о 23:39: Згодом стало відомо про шість постраждалих. Пʼять - із гострими реакціями на стрес.
О 23:47 Терехов повідомив про ще один приліт у Київському районі. На місці влучання пожежа.
Пряма мова Терехова: "Люди з палаючого будинку врятовані. На дану хвилину - двоє постраждалих".