Рятувальники кажуть про 60-80 постраждалих внаслідок інциденту на ярмарці в Магдебурзі

У результаті наїзду автомобіля на натовп людей на різдвяній ярмарці в німецькому місті Магдебург, за попередніми даними, постраждали від 60 до 80 людей.

Джерело: Bild із посиланням на рятувальні служби міста, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У результаті інциденту, за останніми даними, постраждали від 60 до 80 людей. Поліція Магдебурга на момент публікації новини підтвердила інформацію про одного загиблого.

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Глава уряду землі Саксонія-Ангальт, де розташований Магдебург, Райнер Хазелофф назвав інцидент "жахливою подією, особливо зараз, напередодні Різдва", та оголосив, що вирушає до міста.

Нагадаємо, авто вʼїхало в натовп людей у Магдебурзі ввечері в пʼятницю, 20 грудня. Після інциденту ярмарку закрили, а людей попросили покинути центр міста.

Водія автомобіля, яке здійснило наїзд, затримали, про його особу чи мотиви офіційно не повідомлялось.

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У Німеччині в останні роки відбувались теракти, під час яких зловмисники вʼїжджали на автомобілі чи фургоні в натовп людей – часто це траплялось на різдвяних ярмарках, де збираються багато відвідувачів.

Майже рівно вісім років тому, 19 грудня 2016 року, ісламістський терорист в'їхав на викраденій вантажівці у різдвяний ярмарок на площі Брайтшайдплац у Берліні. Тоді загинули 12 людей, а понад 70 отримали поранення.