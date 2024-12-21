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Легковик з сімома людьми зіткнувся з вантажівкою на Вінниччині – троє загинули

Роман ПетренкоСубота, 21 грудня 2024, 11:37
Легковик з сімома людьми зіткнувся з вантажівкою на Вінниччині – троє загинули
усі фото: ДСНС

У ніч на 21 грудня в місті Гайсин на Вінниччині зіткнулися вантажівка "Вольво" та легковик "Опель". Троє людей з автівки загинули.

Джерело: ДСНС Вінниччини

Деталі: Відомо, що в "Опелі" перебувало семеро людей. Шестеро були заблоковані всередині, один вилетів з авто.

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Працівники ДСНС деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги.

Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Третім загиблим був той, хто вилетів із автомобіля.

 

Водій вантажного автомобіля не травмувався.

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Обставини та причини аварії не повідомляються.

ДТПВінницька областьДСНС
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