Легковик з сімома людьми зіткнувся з вантажівкою на Вінниччині – троє загинули
Субота, 21 грудня 2024, 11:37
У ніч на 21 грудня в місті Гайсин на Вінниччині зіткнулися вантажівка "Вольво" та легковик "Опель". Троє людей з автівки загинули.
Джерело: ДСНС Вінниччини
Деталі: Відомо, що в "Опелі" перебувало семеро людей. Шестеро були заблоковані всередині, один вилетів з авто.
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Працівники ДСНС деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги.
Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Третім загиблим був той, хто вилетів із автомобіля.
Водій вантажного автомобіля не травмувався.
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Обставини та причини аварії не повідомляються.