На Курщині в суботу 39 атак, точаться запеклі бої – Генштаб

Найбільше боїв у суботу сталося на Времівському та Курському напрямках, загалом на фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Російські загарбники завдали по території України одного ракетного (одна ракета) та 35 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили більш як чотири тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Реклама:

На Харківському напрямку противник шість разів без успіху штурмував позиції українських підрозділів у районі Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

За попередніми підрахунками, за суботу на напрямку ворог втратив 85 військовослужбовців вбитими та пораненими, також українські воїни знищили дві артилерійські системи, автомобіль, п’ять БпЛА та три одиниці спеціальної техніки окупантів; значно пошкодили автомобіль та одиницю спецтехніки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки та Кругляківки. Українські захисники зупинили дві ворожих атаки. Ще два боєзіткнення продовжуються.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Греківки, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення триває.

На Сіверському напрямку захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі штурмував українські позиції поблизу Ступочок. Отримав відсіч.

На Торецькому напрямку наразі триває бій, загалом за суботу українськими підрозділами відбито чотири атаки в районі Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку від початку доби противник 24 рази атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Захисники відбили 20 штурмів. Чотири атаки тривають.

У суботу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 404 окупанти, з них 193 – безповоротно. Також знищено танк, дев’ять автомобілів, два автоматичних гранатомети та супутникову систему зв’язку, також пошкоджено артилерійську систему.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 13 спроб прорвати українську оборону поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Вісім боєзіткнень завершено, ще п’ять – продовжуються.

На Времівському напрямку противник 41 раз атакував українські підрозділи біля Успенівки, Янтарного, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного. Бої точаться досі, українські оборонці відбили 29 штурмових дій ворога.

На Оріхівському напрямку війська загарбників сім разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоандріївки та П’ятихаток, триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили дві атаки, противник успіху не мав.

В Курській області українські захисники в суботу відбивали 39 атак противника, на даний час точаться запеклі бої.