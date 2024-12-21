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У неділю в низці областей дощі, подекуди мокрий сніг

Катерина ТищенкоСубота, 21 грудня 2024, 23:14
У неділю в низці областей дощі, подекуди мокрий сніг
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 22 грудня у низці областей прогнозують дощі, подекуди з мокрим снігом.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 22 грудня, Укргідрометцентр
прогноз погоди на 22 грудня, Укргідрометцентр

Деталі: У південній частині, східних та більшості центральних областей дощі, вночі подекуди з мокрим снігом; на решті території без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий мокрий сніг.

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Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі в Карпатах 9-14° морозу), у південній частині та на Дніпропетровщині 1-6° тепла, у Криму 5-10° тепла.

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; у Києві близько 0°.

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