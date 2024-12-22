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Росіяни атакували ударними БпЛА

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Неділя, 22 грудня 2024, 03:04
Росіяни атакували ударними БпЛА
ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері російські війська продовжують атакувати територію України ударними БпЛА, на Київщині працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська ОВА

Деталі: Атаки ворожих безпілотників тривали протягом усього дня й посилилися увечері.

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Станом на 18:17:

  • БпЛА в південній та північній частині Київської області, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА у Сумській області – в напрямку Полтавщини.
  • Групи БпЛА на Черкащині, рухаються в південно-західному напрямку.
  • Групи БпЛА на Полтавщині, рухаються в південно-західному напрямку.

Згодом загрозу ударних БпЛА оголосили в Кіровоградській області.

Станом на 19:05: групи "Шахедів" спостерігаються в Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях – прямують на Київщину.

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Київська ОВА о 19:03 повідомляла, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА, сили ППО працюють по цілях.

О 19:36 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА на Миколаївщині, що рухається у південному напрямку.

О 19:48 стало відомо про ворожий БпЛА в південній частині Києва. У столиці оголошено повітряну тривогу.

Згодом Повітряні сили повідомляли про ворожі ударні БпЛА в Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Хмельницькій, Одеській, Харківській областях.

О 21:38 стало відомо про нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, що рухаються у південно-західному напрямку.

Станом на 23:19:

  • БпЛА територією Чернігівської області, в західному напрямку.
  • БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Миколаївщині, рухаються в південному напрямку.
  • БпЛА на Одещині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Черкащині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Херсонщині, рухаються в південному напрямку.

Станом на 23:47: декілька груп ударних БпЛА рухаються в північній частині Київської області, в  напрямку Житомирщини.

О 00:24 22 грудня Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА в районі Києва.

О 1:33 стало відомо, що БпЛА на Миколаївщині, рухаються в південному напрямку.

О 2:04 військові інформували про загрозу застосування ворогом БпЛА в Запорізькій області.

Оновлено: О 3:03 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.

безпілотникиповітряна тривогавійна
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