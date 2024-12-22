Росіяни атакували ударними БпЛА
У суботу ввечері російські війська продовжують атакувати територію України ударними БпЛА, на Київщині працювала протиповітряна оборона.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська ОВА
Деталі: Атаки ворожих безпілотників тривали протягом усього дня й посилилися увечері.
Станом на 18:17:
- БпЛА в південній та північній частині Київської області, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА у Сумській області – в напрямку Полтавщини.
- Групи БпЛА на Черкащині, рухаються в південно-західному напрямку.
- Групи БпЛА на Полтавщині, рухаються в південно-західному напрямку.
Згодом загрозу ударних БпЛА оголосили в Кіровоградській області.
Станом на 19:05: групи "Шахедів" спостерігаються в Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях – прямують на Київщину.
Київська ОВА о 19:03 повідомляла, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА, сили ППО працюють по цілях.
О 19:36 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА на Миколаївщині, що рухається у південному напрямку.
О 19:48 стало відомо про ворожий БпЛА в південній частині Києва. У столиці оголошено повітряну тривогу.
Згодом Повітряні сили повідомляли про ворожі ударні БпЛА в Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Хмельницькій, Одеській, Харківській областях.
О 21:38 стало відомо про нові групи ворожих БпЛА на Сумщині, що рухаються у південно-західному напрямку.
Станом на 23:19:
- БпЛА територією Чернігівської області, в західному напрямку.
- БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Миколаївщині, рухаються в південному напрямку.
- БпЛА на Одещині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Черкащині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Херсонщині, рухаються в південному напрямку.
Станом на 23:47: декілька груп ударних БпЛА рухаються в північній частині Київської області, в напрямку Житомирщини.
О 00:24 22 грудня Повітряні сили повідомили про
О 2:04 військові інформували про загрозу застосування ворогом БпЛА в Запорізькій області.
Оновлено: О 3:03 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.