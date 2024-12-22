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МВА: Росіяни вдарили по Херсонському району 11 КАБами

Ольга Глущенко Неділя, 22 грудня 2024, 00:22
МВА: Росіяни вдарили по Херсонському району 11 КАБами
каб-500, фото: тасс

Російські військові завдали по Херсонському району удару 11 керованими авіабомбами, зокрема 7 КАБів запустили по селищу Антонівка.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Деталі: Мрочко повідомив, що окупанти здійснили авіаційний удар із застосуванням 11 КАБів по Херсонському району.

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За попередніми даними, ворог випустив 2 КАБи в районі села Садове, 2 КАБи в районі села Придніпровське, 7 КАБів по селищу Антонівка.

"Інформація щодо потерпілих та пошкоджень уточнюється", – додав Мрочко.

Херсонська областьобстрілвійна
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