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Падіння уламків збитої ворожої цілі: на Київщині трапилося загорання на даху 25-поверхівки

Ольга Глущенко Неділя, 22 грудня 2024, 01:14
Падіння уламків збитої ворожої цілі: на Київщині трапилося загорання на даху 25-поверхівки
робота ППО, ілюстративне фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У Київській ОВА повідомили, що внаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загорання на даху багатоповерхівки у регіоні.

Джерело: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко

Деталі: У КОВА повідомили, що в одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-типоверхового житлового будинку.

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Дослівно КОВА: "Інформації про потерпілих та загиблих не надходило. Оперативні служби проводять  евакуацію людей, а також приступили до ліквідації наслідків атаки. Наразі пожежа локалізована".

Деталі: О 1:30 в КОВА повідомили, що пожежу на даху багатоповерхівки ліквідовано.

Київська областьбезпілотникипожежа
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