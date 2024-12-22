Падіння уламків збитої ворожої цілі: на Київщині трапилося загорання на даху 25-поверхівки

У Київській ОВА повідомили, що внаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загорання на даху багатоповерхівки у регіоні.

Джерело: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко

Деталі: У КОВА повідомили, що в одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-типоверхового житлового будинку.

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Дослівно КОВА: "Інформації про потерпілих та загиблих не надходило. Оперативні служби проводять евакуацію людей, а також приступили до ліквідації наслідків атаки. Наразі пожежа локалізована".

Деталі: О 1:30 в КОВА повідомили, що пожежу на даху багатоповерхівки ліквідовано.