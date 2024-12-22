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Через російські обстріли на Донеччині загинув чоловік і поранена жінка – прокуратура

Ольга Глущенко Неділя, 22 грудня 2024, 02:42
Через російські обстріли на Донеччині загинув чоловік і поранена жінка – прокуратура
ілюстративне фото прокуратури обстрілів Покровська

У місті Покровськ і селищі Удачне Покровського району на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинув 25-річний чоловік й поранена 66-річна жінка.

Джерело: представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко в коментарі "Суспільне Донбас"

Пряма мова Руденко: "Близько 10 ранку російська армія обстріляла житловий квартал Покровська.

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В результаті ворожої атаки дістала травму руки жінка.

Через годину війська РФ обстріляли селище Удачне, внаслідок цього з-під завалів зруйнованого приватного будинку деблокували тіло загиблого 25-річного мешканця".

Деталі: Вона зазначила, що тип зброї, з якої обстріли ці населені пункти, встановлюють.

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За даними Руденко, правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів відповідно до статті 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо: У Донецькій та Херсонській областях протягом 20 грудня зафіксували 3 загиблих та 19 поранених цивільних.

Донецька областьвійнавоєнні злочинижертви
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