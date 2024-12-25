Папа Римський у різдвяному вітанні побажав Україні "справедливого і тривалого миру"

Папа Римський Франциск у традиційному посланні з нагоди Різдва 25 грудня згадав війну в Україні, закликавши до її припинення та до переговорів про справедливий мир.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Згадці про повномасштабну російську агресію проти України Франциск присвятив два речення свого різдвяного послання.

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"Нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні! Нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру", – сказав він.

Дещо більше говорив Папа Римський про події на Близькому Сході, де теж побажав "замовкнути зброї", а також звільнення заручників і надання допомоги "населенню, виснаженому голодом і війною".

Кілька днів тому в недільній молитві напередодні Різдва Франциск закликав до припинення вогню у всіх зонах бойових дій, засудивши жорстокість бомбардувань шкіл і лікарень в Україні та Газі.

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Раніше цього року Папа в контексті воєн в Україні та на Близькому Сході говорив, що мир шляхом переговорів – "це краще, ніж війна без кінця".