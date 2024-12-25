Росіяни увечері запустили по Україні БпЛА з різних напрямків

У середу ввечері у повітряному просторі України зафіксовані ударні безпілотникик російських загарбників, які рухаються у південно-західному та західному напрямках.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20.42 повітряники повідомили про рух БпЛА на Харківщині в напрямку Полтавщитни.

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Також ворожі дрони спостерігаються на Дніпропетровщині, які рухаються у південно-західному та західному напрямках.

Ще БпЛА росіян фіксують на Чернігівщині - курсом на захід, а також нові групи безпілотників на сході Харківщини, які рухаються західним курсом.

О 21.48 стало відомо про БпЛА на межі Харківської, Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний; БпЛА на півдні Харківщини у напрямку Полтавщини, курс західний; БпЛА на північному сході Дніпропетровщини курс південно-західний; БпЛА на півночі Дніпропетровщини курс західний; БпЛА на заході Дніпропетровжини та кож рухається західним курсом; БпЛА з Білгородської області на сході Сумщини курс південний (Полтавщина).

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О 22.43 Повітряні сили повідомили про БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний та південно-східний; БпЛА на півдні Чернігівщини, курс південно-західний (Полтавщина); БпЛА на півночі Полтавщини курс західний (Черкащина); БпЛА на сході Кіровоградщини, курс східний (Дніпро); БпЛА на південному-сході Сумщини, курс на Полтавщину.

O 23.45 Повітряні сили повідомили про БпЛА на Чернігівщині рухаються у напрямку Київщини, курс південно-західний; БпЛА на північному сході Полтавщини, курс південно-західний; БпЛА на межі Черкаської та Полтавської областей , курс східний.