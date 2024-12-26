Россияне запускали по Украине БпЛА с разных направлений

В среду вечером в воздушном пространстве Украины зафиксированы ударные беспилотники российских захватчиков, которые движутся в юго-западном и западном направлениях.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20.42 воздушники сообщили о движении БПЛА на Харьковщине в направлении Полтавщины.

Реклама:

Также вражеские дроны наблюдаются на Днепропетровщине, которые движутся в юго-западном и западном направлениях.

Еще БпЛА россиян фиксируют на Черниговщине - курсом на запад, а также новые группы беспилотников на востоке Харьковщины, которые движутся западным курсом.

В 21.48 стало известно о БпЛА на границе Харьковской, Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный; БпЛА на юге Харьковщины в направлении Полтавщины, курс западный; БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины курс юго-западный; БпЛА на севере Днепропетровщины курс западный; БпЛА на западе Днепропетровщины и кож движется западным курсом; БпЛА из Белгородской области на востоке Сумщины курс южный (Полтавщина).

РЕКЛАМА:

В 22.43 Воздушные силы сообщили о БпЛА на севере Черниговщины, курс юго-западный и юго-восточный; БпЛА на юге Черниговщины, курс юго-западный (Полтавщина); БпЛА на севере Полтавщины курс западный (Черкасская область); БпЛА на востоке Кировоградщины, курс восточный (Днепр); БпЛА на юго-востоке Сумщины, курс на Полтавщину.

В 23.45 Воздушные силы сообщили о БпЛА на Черниговщине движутся в направлении Киевщины, курс юго-западный; БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс юго-западный; БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей, курс восточный.

В 00:48 26 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских дронов:

БпЛА севернее Киева, курс западный;

БпЛА на границе Черниговской на Киевской областей, курс западный;

БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей, курс западный;

БпЛА на юге и северо-востоке Полтавщины, курс юго-западный.

В 1:47 ВС объявили отбой угрозы применения ударных вражеских БпЛА по областям.