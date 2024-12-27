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Зеленський після санкцій США проти Іванішвілі закликав Європу до аналогічних дій

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 27 грудня 2024, 22:32
Зеленський після санкцій США проти Іванішвілі закликав Європу до аналогічних дій
Бідзіна Іванішвілі, фото Anadolu via Getty Images

Президент Володимир Зеленський відзначив санкції США проти тіньового олігарха Грузії та почесного президента партії влади "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, закликавши європейські держави наслідувати цей приклад.

Джерело: Зеленський у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: У дописі, продубльованому англійською, грузинською та українською мовами, Зеленський назвав санкції проти Іванішвілі "сильним кроком на підтримку грузинського народу й усього нашого регіону".

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"Іванішвілі є фактичним правителем у Тбілісі сьогодні і робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна. Втрата будь-якої країни в нашому регіоні, руйнація демократії для одного народу та поширення злочинного російського впливу створюють небезпеку для всього регіону, для всіх народів", – підкреслив глава держави.

Він нагадав, що Україна вже наклала санкції проти Іванішвілі та його оточення.

"І ми закликаємо всіх європейських партнерів, усіх партнерів у світі, які цінують нормальне життя й свободу народів, застосувати саме такі санкції проти Іванішвілі, щоб він усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу", – додав Зеленський.

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Бідзіна Іванішвілі спершу пішов з політики у 2021 році, та опоненти влади заявляли, що він продовжував правити країною "з-за лаштунків" і йому підпорядковані не тільки всі міністри, а й державні інститути.

У 2024 році Іванішвілі став почесним президентом "Грузинської мрії".

Раніше в пʼятницю стало відомо, що США наклали санкції проти Бідзіни Іванішвілі на тлі демократичного відкату та жорстких розгонів антиурядових протестів у Грузії.

Також санкції проти Іванішвілі раніше запровадили держави Балтії.

ЗеленськийГрузіявійна
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