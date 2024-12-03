Інновації української РЕБ дозволяють ефективно реагувати на дронові атаки Росії – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що українські інновації в галузі радіоелектронної боротьби дозволяють Силам оборони ефективно реагувати на масовані атаки Росії безпілотниками.

Джерело: ISW

Дослівно: "Зростання внутрішнього виробництва російських безпілотників типу "Шахед" дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує в ударних атаках по Україні, але українські інновації в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ) дозволяють українським військам більш ефективно реагувати на російські дронові атаки".

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Деталі: Український військовий експерт Петро Черник заявив в інтерв'ю ArmyInform, що Росія збільшила виробництво планерів для безпілотників типу "Шахед", продовжуючи покладатися на іранський або китайський імпорт інших компонентів безпілотників.

Аналітики зазначають, що заяви Черника узгоджуються з оцінкою ISW від жовтня 2024 року про те, що Росія використовує вітчизняне виробництво безпілотників типу "Шахед" для збільшення кількості дронів, які вона запускає в Україні.

Ця динаміка відображена у складі ударних атак, які Росія здійснила по Україні в жовтні-листопаді 2024 року, оскільки для російських сил стало більш поширеним явищем запускати від 80 до 100 (або більше) безпілотників типу "Шахед" і "шахрайських" дронів у складі великих ударних пакетів.

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Наприклад, у ніч з 1 на 2 грудня російські війська запустили 110 безпілотників типу "Шахед" та інших невизначених безпілотників, ймовірно приманок, по Україні.

Фахівці припускають, що російські війська, найімовірніше, використовують велику кількість безпілотників типу "Шахед" і безпілотників-приманок, щоб виявити і подавити українську ППО і мобільні вогневі групи; російські війська найчастіше запускають безпілотники типу "Шахед" разом з більш обмеженою кількістю крилатих і балістичних ракет.

Однак, ідеться у звіті, Україна дає гідну відповідь на цей наплив безпілотників.

За повідомленнями, кількість безпілотників типу "Шахед" або дронів-приманок, які були "втрачені" (не досягли цілей – ред.) завдяки українським засобам РЕБ, значно зросла у жовтні та листопаді.

Дослівно: "Росія запустила 105 безпілотників типу "Шахед" под Українію 2 жовтня, 78 з яких українські сили безпосередньо збили, а 23 з них, за даними ВПС України, були "втрачені" через роботк РЕБ (22%).

На противагу цьому, російські сили запустили 110 "Шахедів" і приманок под Україні в ніч з 1 на 2 грудня, 50 з яких були "втрачені" через роботу РЕБ з боку України (45%), а 52 з них українські сили збили".

Деталі: Черник відзначив високий показник збитих українських літаків, а також підкреслив, що Україна покращила свої можливості РЕБ до такої міри, що українські сили можуть або "приземлити" "Шахеди", або змусити їх "загубитися" чи відхилитися від курсу і влетіти в російський або білоруський повітряний простір.

Українські засобди РЕБ суттєво впливають на ефективність цих російських ударних атак і, зокрема, додатково навантажують спільну російсько-білоруську систему протиповітряної оборони.

Незалежна білоруська моніторингова група "Гаюн" повідомила 25 листопада, що 38 російських безпілотників увійшли в повітряний простір Білорусі 24 і 25 листопада – рекордна кількість російських дронів, що порушили повітряний простір Білорусі.

В огляді зазначають, що Білорусь підняла літаки у відповідь на порушення повітряного простору. І це свідчить про те, що РБ не була готова до прийому російських безпілотників, які заблукали, а також про те, що Росія не очікувала таких наслідків роботи української РЕБ і не повідомила про них Білорусь заздалегідь.

Ключові висновки ISW за 2 грудня:

Впливові в російському інформаційному просторі персони продовжують просувати наратив, що правитель Росії Владімір Путін не зацікавлений у врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів, що призведе до чогось меншого, ніж повна капітуляція України.

Нарощення внутрішнього виробництва безпілотників типу "Шахед" дозволило Росії збільшити кількість безпілотників, які вона використовує в ударних атаках по Україні, але українські інновації в галузі РЕБ дозволяють українським військам більш ефективно реагувати на російські дронові атаки.

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