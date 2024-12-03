Окупанти атакували енергооб’єкт на Рівненщині – ОВА
Вівторок, 3 грудня 2024, 08:36
Вранці 3 грудня російські окупанти атакували енергетичний об’єкт у Рівненькій області – на місці працюють відповідні служби.
Джерело: начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram
Пряма мова очільника області: "Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби".
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Деталі: Він зазначив, що минулося без постраждалих. Більше інформації Коваль обіцяв надати згодом.
Передісторія:
- У ніч проти 3 грудня ворожий дрон влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури Тернополя, частина міста лишилася без електроенергії.