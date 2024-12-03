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Окупанти атакували енергооб’єкт на Рівненщині – ОВА

Ірина БалачукВівторок, 3 грудня 2024, 08:36
Окупанти атакували енергооб’єкт на Рівненщині – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Вранці 3 грудня російські окупанти атакували енергетичний об’єкт у Рівненькій області – на місці працюють відповідні служби.

Джерело: начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram

Пряма мова очільника області: "Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби".

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Деталі: Він зазначив, що минулося без постраждалих. Більше інформації Коваль обіцяв надати згодом.

Передісторія:

Рівненська областьенергетика
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